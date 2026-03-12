Германия ёқилғи нархини кунига атиги бир марта кўтаришга рухсат бериши мумкин
ASTANА. Кazinform — Германия ҳукумати бензин ва дизель ёқилғиси нархларининг ошишини чеклаш учун ёқилғи қуйиш шохобчаларига нархларни кунига атиги бир марта кўтаришга имкон берадиган янги қоида жорий этишни режалаштирмоқда, деб хабар беради DW.
Бу ҳақда мамлакат иқтисодиёт вазири Катарина Райхе маълум қилди.
Вазирнинг сўзларига кўра, ёқилғи нархининг кўтарилиши куннинг исталган вақтида рухсат этилади. Бироқ, янги норма қачон кучга кириши ҳозирча номаълум.
Эрон устидан уруш бошланганидан бери Германияда ёқилғи нархи кетма-кет 12 кун давомида кўтарилиб, литри учун 2 евродан ошди.
Бир нечта партиялар сиёсатчилари бу вазиятни танқид қилиб, нархлар жуда тез кўтарилганини айтишди. Уларнинг фикрича, ҳар куни ишга қатнайдиган одамлар кўпроқ пул тўлашга мажбур бўлмоқда.
Германия ҳукумати шунингдек, ёқилғи бозори устидан назоратни кучайтириш учун картел идораси ва монополияга қарши хизматларнинг ваколатларини оширишни кўриб чиқмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Германияда ёқилғи нархининг ошиши сабабли ёқилғи қуйиш шохобчаларида узун навбатлар пайдо бўлди.