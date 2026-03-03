OZ
    13:38, 03 Март 2026 | GMT +5

    Германияда ёқилғи нархининг ошиши сабабли ёқилғи қуйиш шохобчаларида узун навбатлар пайдо бўлди

    ASTANA. Kazinform – Германияда ёқилғи нархининг ошиши туфайли ёқилғи қуйиш шохобчаларида узун навбатлар пайдо бўлди, деб хабар беради BILD.

    Германиядағы жанармай бағасының өсуіне байланысты ұзын кезек пайда болды
    Фото: BILD

    АҚШ ва Исроилнинг Эрон билан можароси фонида Германиядаги ҳайдовчилар бензин ва дизель ёқилғиси нархининг кескин кўтарилишидан қўрқиб, машиналарини ёқилғи билан тўлдирмоқдалар. Бу ҳақда Ёқилғи қуйиш шохобчалари ассоциацияси вакили Херберт Рабль маълум қилди.

    “Германия бўйлаб ёқилғи қуйиш шохобчаларида узун навбатлар кўриниб турибди. Ҳамма хавотирда”, — деди у.

    Ёқилғи нархи кўтарила бошлади. Катта концернлар нархга яна "икки-уч фоиз" қўшишларини маълум қилдилар. Жума куни Super E10 бензинининг бир литри 1,780 евро, якшанба куни 1,791 евро ва душанба куни 1,830 еврога тушди.

    Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) вакилининг сўзларига кўра, келажакда нархларнинг янада ошиши кутилади.

     

    Теглар:
    Германия Нарх-наво Бензин Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
