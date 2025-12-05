Геннадий Головкиннинг номи Халқаро бокс шон-шараф залига киритилди
ASTANА. Кazinform — Афсонавий боксчи Геннадий Головкин Қозоғистондан жаҳон бокс шон-шараф залига киритилган биринчи спортчи бўлди.
Ушбу маълумот Халқаро бокс шон-шараф залининг (IBHOF) расмий баёнотида эълон қилинди.
Маросим 2026 йил 11-14 июнь кунлари АҚШнинг Нью-Йорк штатидаги Канастота шаҳрида бўлиб ўтади.
2025 йилги овоз бериш натижаларига кўра, Вернон Форрест ва Стив Коллинс ҳам энг яхшилар рўйхатига киритилди. Бундан ташқари, илгари биринчи босқичдан ўтмаган боксчилар ҳам кўриб чиқилди. Овоз беришда АҚШ, Япония, Англия, Канада, Аргентина, Австралия, Нидерландия, Германия ва Мексикадан спорт журналистлари ва бокс тарихчилари иштирок этишди.
Головкин Шон-шараф залига биринчи босқичда кирди. Бундан ташқари, бу йилги рўйхатда собиқ жаҳон чемпионлари Антонио Тарвер (2024 йилдан бери номзод) ва Найжел Бенн (2017 йилдан бери номзод) бор.
Шуни таъкидлаш керакки, йиллар давомида Муҳаммад Али, Майк Тайсон, Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, шунингдек, Костя Цзю(2011), Виталий Кличко (2018) ва Владимир Кличко (2021) каби афсоналар ушбу Шон-шараф залига киритилган.
Эслатиб ўтамиз, Геннадий Головкин илгари World Boxing ташкилоти президенти этиб сайланган эди.