17:50, 23 Ноябрь 2025 | GMT +5
Давлат раҳбари Головкинни халқаро бокс федерацияси президенти бўлгани билан табриклади
ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Геннадий Головкинни World Boxing федерацияси президенти этиб сайлангани билан табриклади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
— Бу — Геннадий Головкиннинг буюк ишига муносиб эътироф. Машҳур ватандошимиз Олимпия спорт тури бўйича халқаро федерацияни бошқарган Қозоғистоннинг биринчи вакили бўлди, — дейилади табрикномада.
Маълумки, Геннадий Головкин World Boxing федерацияси президенти этиб сайланди.
Бугун, 23-ноябрь куни Италия пойтахти Римда халқаро бокс конгресси бўлиб ўтди. Тадбир давомида World Boxing федерацияси президенти сайланиши керак эди. Қозоғистон Миллий Олимпия қўмитаси президенти, афсонавий боксчи Геннадий Головкин номзодлардан бири сифатида танланди.