12:15, 02 Январ 2023 | GMT +6
Геннадий Головкин «Йилнинг энг яхши жанги» номинациясида
ASTANА. Kazinform - Бутунжаҳон бокс кенгаши (WBC) йилнинг энг яхши жанги унвонига номзодларни эълон қилди, дея хабар беради Кazinform Sports.kzга таяниб.
Ушбу рўйхатга қозоғистонлик боксчи Геннадий Головкин ва мексикалик Сауль Альварес ўртасидаги учинчи жанг ҳам киритилган бўлиб, у якдил қарор билан «Канело»нинг ғалабаси билан якунланган.
Шунингдек, рўйхатда қуйидаги жанглар бор: Жермелл Чарло – Брайан Кастаньо, Хуан Франсиско Эстрада – Роман Гонсалес, Эррол Спенс – Йорденис Угас, Себастьян Фундора – Эрик Лубин, Кенсиро Тераджи – Хирото Киогучи.
Эслатиб ўтамиз, Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) WBА Super, IBF ва IBО версиялари бўйича ўрта вазн тоифасида жаҳон чемпиони ҳисобланади.