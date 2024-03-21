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    17:15, 21 Март 2024 | GMT +6

    Геннадий Головкин Қозоғистон терма жамоасини қўллаб-қувватлаш учун Афинага учиб борди

    Геннадий Головкин
    Фото: ҚР Миллий олимпия қўмитаси

    AFINA. Kazinform – Қозоғистон Миллий олимпия қўмитаси президенти Геннадий Головкин Қозоғистон футбол жамоасини қўллаб-қувватлаш учун Афинага (Греция) учиб борди.

    МОҚ раҳбари Қозоғистон футбол федерацияси таклифига биноан Греция пойтахтига ташриф буюрди. Геннадий Головкин Миллатлар лигаси ярим финалидан ўрин олган Греция - Қозоғистон учрашувини томоша қилади. У терма жамоа учун муҳим ўйинда футболчиларни трибунадан қўллаб-қувватлайди.

    Эслатиб ўтамиз, футбол бўйича Қозоғистон терма жамоаси 2024 йилги Европа чемпионатига саралаш босқичини давом эттирмоқда. Қозоғистонлик футболчилар Грецияни мағлуб этса, бу плей-офф финалида ўйнаш имкониятини беради.

    Ғолиб жамоа Еврога йўлланма олади.

    Грецияга қарши баҳс бугун Астана вақти билан 00:45да бошланади.

    Теглар:
    Геннадий Головкин Футбол Спорт Греция ҚР Миллий олимпия қўмитаси
    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
    Жарасқан Нұрыбаев
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