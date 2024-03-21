17:15, 21 Март 2024 | GMT +6
Геннадий Головкин Қозоғистон терма жамоасини қўллаб-қувватлаш учун Афинага учиб борди
AFINA. Kazinform – Қозоғистон Миллий олимпия қўмитаси президенти Геннадий Головкин Қозоғистон футбол жамоасини қўллаб-қувватлаш учун Афинага (Греция) учиб борди.
МОҚ раҳбари Қозоғистон футбол федерацияси таклифига биноан Греция пойтахтига ташриф буюрди. Геннадий Головкин Миллатлар лигаси ярим финалидан ўрин олган Греция - Қозоғистон учрашувини томоша қилади. У терма жамоа учун муҳим ўйинда футболчиларни трибунадан қўллаб-қувватлайди.
Эслатиб ўтамиз, футбол бўйича Қозоғистон терма жамоаси 2024 йилги Европа чемпионатига саралаш босқичини давом эттирмоқда. Қозоғистонлик футболчилар Грецияни мағлуб этса, бу плей-офф финалида ўйнаш имкониятини беради.
Ғолиб жамоа Еврога йўлланма олади.
Грецияга қарши баҳс бугун Астана вақти билан 00:45да бошланади.