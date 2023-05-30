14:35, 30 Мумкин 2023 | GMT +6
Футбол: Маурисио Почеттино «Челси» клуби бош мураббийи бўлди
ASTANA. Kazinform – Аргентиналик Маурисио Почеттино Англиянинг «Челси» футбол клубига бош мураббий этиб тайинланди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Шартнома 2025 йилгача тузилган ва уни яна бир йилга узайтириш имконияти мавжуд. Почеттино янги лавозимидагии вазифасини 1 июлдан бошлаши мумкин. Френк Лемпард бу йилги футбол мавсуми якунига қадар «Челси» бош мураббийи бўлади. У ушбу лавозимни Грэм Поттер истеъфога чиққанидан кейин эгаллаган.
Аргентиналик футболчи аввалроқ 2022 йил июнига қадар Франциянинг «Пари Сен-Жермен» клуби бошқарувини бошқарганди. Унинг қўл остида жамоа Франция чемпионлигини қўлга киритди. Кубок ва Суперкубок соҳиби бўлди. Бунгача Почеттино Испаниянинг «Эспаньол», Англиянинг «Саутгемптон» ва «Тоттенхэм» клубларини бошқарган.
Бу йилги футбол мавсуми якунларига кўра, «Челси» миллий чемпионатда 12-ўринни эгаллади.