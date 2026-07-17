Футбол бўйича жаҳон чемпионати финали чипталари қанча туради
ASTANA. Kazinform — 2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионати финали учун чипталар АҚШ спорт тадбирлари тарихидаги энг қиммат чипталарга айланиши мумкин, деб хабар беради Yahoo Sports.
Испания — Аргентина учрашуви якшанба, 19 июлда Нью-Жерсидаги MetLife стадионида бўлиб ўтади.
TickPick онлайн платформаси маълумотларига кўра, учрашув чиптасининг ўртача нархи 11 327 АҚШ долларини ташкил этмоқда. Бу ўртача харид нархи бўйича тарихдаги энг қиммат чипта ҳисобланади.
Бунгача энг юқори кўрсаткич 2024 йилги Суперкубок финалида қайд этилган эди. Ўшанда San Francisco 49ers ва Kansas City Chiefs жамоалари ўртасидаги ўйин учун чиптанинг ўртача нархи 9 411 АҚШ долларини ташкил қилган.
2026 йилги жаҳон чемпионати финали учун энг арзон чипта нархи 7 451 АҚШ долларидан бошланади.
TickPick платформасида қайд этилган энг қиммат харид — 115A секторининг 21-қатори учун сотиб олинган икки чипта бўлиб, ҳар бири 28 479 АҚШ долларига сотилган.
USA Today нашри маълумотига кўра, агар Англия терма жамоаси 1966 йилдан бери илк бор финалга чиққан ёки АҚШ ўз майдонида биринчи марта жаҳон чемпионати финалини ўтказганида, чипталар нархи янада юқорироқ бўлиши мумкин эди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ футбол бўйича жаҳон чемпионати кубоги Нью-Йорк ва Нью-Жерсидаги стадионга махсус тайёрланган Louis Vuitton чемоданида етказилиши ҳақида хабар берилган эди.