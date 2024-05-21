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    08:08, 21 Май 2024 | GMT +6

    Футбол бўйича Қозоғистон терма жамоасининг кенгайтирилган рўйхати эълон қилинди

    Футбол
    Фото: kazfootball.kz

    ASTANА Кazinform - Футбол бўйича Қозоғистон миллий терма жамоаси Арманистон ва Озарбайжон терма жамоалари билан ўртоқлик учрашувида иштирок этадиган футболчиларнинг кенгайтирилган рўйхати эълон қилинди.

    Терма жамоа 7 июнь куни Арманистон, 11 июнь куни Озарбайжонга қарши баҳс олиб боради.

    Қозоғистон терма жамоаси рўйхати:

    Дарвозабонлар: Игорь Шацкий (“Ақтўбе”), Бекхан Шайзада (“Ордабаси”), Данил Устименко (“Қайрат”), Александр Заруцкий (“Астана”);

    Ҳимоячилар: Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Бистров (барчаси “Астана”дан), Еркин Тапалов, Роман Асранқулов, Руслан Валиуллин (барчаси “Тобол”дан), Бағдат Қаиров, Алибек Қасим, Адилхан Танжариқов (барчаси “Ақтўбе”дан). Сергей Малий, Темирлан Ерланов (иккаласи ҳам – “Ордабаси”дан), Адилхан Добай (“Жетису”дан), Михаил Габишев (“Елимай”дан), Нурали Алип (“Зенит”, Россия), Александр Зуев (“Арсенал”, Россия);

    Ярим ҳимоячилар: Асхат Тағиберген, Бауржан Исламхан, Айбол Абикен (барчаси “Ордабаси”дан), Максим Самородов, Рамазан Оразов, Арман Кенесов (барчаси “Ақтўбе”дан), Абзал Бейсебеков, Исламбек Қуат (иккаласи ҳам “Астана”дан), Адилет Садибеков ( “Қайрат”), Ислам Чесноков (“Тобол”);

    Ҳужумчилар: Владислав Прокопенко, Рамазан Каримов, Елхан Астанов (барчаси “Астана”дан), Иван Свиридов (“Елимаи”), Абат Аимбетов (“Адана Демирспор”, Туркия).

    Эслатиб ўтамиз, УЕФА Миллатлар лигасининг 2024/25 йилги мавсуми қуръа натижаларига кўра, Қозоғистон В лигасида Австрия, Норвегия ва Словения билан бирга учинчи гуруҳдан жой олди.

    Теглар:
    Озарбайжон Футбол Спорт Арманистон
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Бекабат Узаков
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