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    19:16, 06 Сентябр 2022 | GMT +6

    Футбол бўйича Қозоғистон терма жамоаси Миллатлар лигасининг ҳал қилувчи ўйинлари иштирок этадиган таркибни эълон қилди

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    NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистон терма жамоаси бош мураббийи Магомед Адиев UEFА Миллатлар лигасининг Беларусm (22 сентябр) ва Озарбайжонга (25 сентябр) қарши бўлиб ўтадиган ўйинларига чақирилган футболчиларнинг кенгайтирилган рўйхатини эълон қилди, дея хабар беради Кazinform Қозоғистон футбол федерацияси сайтига таяниб.

    Йиғин 14 сентябр куни Нур-Султанда бошланади.

    Рўйхатга 33 нафар футболчи киритилган:

    Дарвозабонлар: Игор Шацкий («Шахтёр»), Муҳаммаджан Сейсен («Тараз»), Бекхан Шайзада («Ордабаси»), Данил Устименко («Қайрат»);

    Ҳимоячилар: Сергей Малий, Александр Марочкин, Бағдат Қаиров (барчаси - Тобил), Елдос Ахметов (Тараз), Михаил Габишев, Талғат Кусяпов (иккаласи - Астана), Марат Бистров (Ахмат, Россия), Темирлан Ерланов, Дмитрий Шомко, Алибек Қасим ( ҳаммаси - Ақтўбе), Нурали Алип (Зенит, Россия), Ғафуржан Суюмбаев (Ақсу);

    Ярим ҳимоячилар: Юрий Логвиненко, Рамазан Оразов, Максим Самородов (барчаси – «Ақтўбе»), Асхат Тағиберген, Самат Жаринбетов (иккаласи – «Тобил»), Аслан Дарабаев, Тимур Досмағамбетов, Исламбек Қуат (барчаси – «Астана»), Ян Вороговский («Моленбек», Бельгия) , Бақтияр Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Елхан Астанов («Ордабаси»), Адилет Садибеков («Қайрат»);

    Ҳужумчилар: Абат Аимбетов («Астана»), Абилайхан Жумабек («Тараз»), Айбар Жақсилиқов («Тобил»), Артур Шушеначев («Қайрат»), Роман Муртазаев («Шахтёр»);

    Мураббийлар штаби: Магомед Адиев - бош мураббий, Евгений Коструб - бош мураббий ёрдамчиси, Руслан Балтиев - бош мураббий ёрдамчиси, Валерий Ситало - дарвозабонлар мураббийи,

    Ерлан Ибраим – жисмоний тайёргарлик бўйича мураббий, Заур Нозадзе - таҳлилий мураббий.


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