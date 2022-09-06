Футбол бўйича Қозоғистон терма жамоаси Миллатлар лигасининг ҳал қилувчи ўйинлари иштирок этадиган таркибни эълон қилди
Йиғин 14 сентябр куни Нур-Султанда бошланади.
Рўйхатга 33 нафар футболчи киритилган:
Дарвозабонлар: Игор Шацкий («Шахтёр»), Муҳаммаджан Сейсен («Тараз»), Бекхан Шайзада («Ордабаси»), Данил Устименко («Қайрат»);
Ҳимоячилар: Сергей Малий, Александр Марочкин, Бағдат Қаиров (барчаси - Тобил), Елдос Ахметов (Тараз), Михаил Габишев, Талғат Кусяпов (иккаласи - Астана), Марат Бистров (Ахмат, Россия), Темирлан Ерланов, Дмитрий Шомко, Алибек Қасим ( ҳаммаси - Ақтўбе), Нурали Алип (Зенит, Россия), Ғафуржан Суюмбаев (Ақсу);
Ярим ҳимоячилар: Юрий Логвиненко, Рамазан Оразов, Максим Самородов (барчаси – «Ақтўбе»), Асхат Тағиберген, Самат Жаринбетов (иккаласи – «Тобил»), Аслан Дарабаев, Тимур Досмағамбетов, Исламбек Қуат (барчаси – «Астана»), Ян Вороговский («Моленбек», Бельгия) , Бақтияр Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Елхан Астанов («Ордабаси»), Адилет Садибеков («Қайрат»);
Ҳужумчилар: Абат Аимбетов («Астана»), Абилайхан Жумабек («Тараз»), Айбар Жақсилиқов («Тобил»), Артур Шушеначев («Қайрат»), Роман Муртазаев («Шахтёр»);
Мураббийлар штаби: Магомед Адиев - бош мураббий, Евгений Коструб - бош мураббий ёрдамчиси, Руслан Балтиев - бош мураббий ёрдамчиси, Валерий Ситало - дарвозабонлар мураббийи,
Ерлан Ибраим – жисмоний тайёргарлик бўйича мураббий, Заур Нозадзе - таҳлилий мураббий.