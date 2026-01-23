Фристайл акробатикаси: Милан-2026 Олимпиадасида мамлакат шарафини ким ҳимоя қилиши маълум бўлди
ASTANA. Kazinform — Фристайл-акробатикаси бўйича жаҳон кубогининг олтинчи босқичидан сўнг, бўлажак Олимпиадада Қозоғистон шарафини ҳимоя қиладиган терма жамоа спортчилари аниқланди. Бу ҳақда ҚР Туризм ва спорт вазирлиги хабар берди.
Рўйхатга Динмуҳаммед Райимқулов, Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов, Асилхан Асан ва Аяна Жолдас қўшилди.
Қозоғистон ҳозирда қуйидаги спорт турлари бўйича лицензияларга эга:
Биатлон — Владислав Киреев, Асет Дуйсенов, Милана Генева, Аиша Рақишева
Конькида учиш — Евгений Кошкин, Кристина Силаева, Елизавета Голубева, Надежда Морозова, Арина Ильященко
Шорт-трек — Абзал Ажиғалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хон
Фигурали учиш — Михаил Шайдоров, Софья Самоделкина
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистонлик спортчи Италияда тоғ чанғиси мусобақасида ғолиб чиққани ҳақида хабар берган эдик.