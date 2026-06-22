Франциянинг 49 ҳудудида кучли иссиқлик сабабли энг юқори хавф даражаси жорий этилди
ASTANA. Kazinform — Францияда кучли иссиқлик тўлқини сабабли 49 та маъмурий ҳудудда, жумладан Париж ва Иль-де-Франс ҳудудида об-ҳавога оид энг юқори — қизил хавф даражаси эълон қилинди. Бу ҳақда ТАСС хабар берди.
Météo-France миллий метеорология хизмати маълумотига кўра, мамлакатнинг айрим ҳудудларида ҳаво ҳарорати 42 даражагача кўтарилиши мумкин.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай даражадаги огоҳлантириш Франциянинг шунчалик кўп ҳудудида аввал ҳеч қачон бир вақтнинг ўзида эълон қилинмаган.
Шунингдек, 40 та ҳудудда тўқ сариқ хавф даражаси, яна 7 та ҳудудда эса сариқ даража жорий этилди. Шу тариқа Франциянинг Европа қисми ҳудудларининг катта қисми кучли иссиқлик муносабати билан турли даражадаги огоҳлантириш ҳудудига киритилди.
Бундан аввал Франция миллий таълим вазири Эдуар Жеффре юқори ҳарорат сабабли 845 та мактаб ёпилишини маълум қилган эди.
Яна 1,8 минг таълим муассасасида дарс жадвали ўзгартирилади. Ўқувчиларга тушгача мактабдан чиқиш тавсия этилмоқда.
“Кучли иссиқлик келаси ҳафтада ҳам сақланиб қолиши ёки ҳатто янада кучайиши мумкин”, — дея хабар берди синоптиклар.
Эслатиб ўтамиз, бундан аввал Франциянинг 60 та ҳудудида тўқ сариқ хавф даражаси эълон қилиниб, ҳаво ҳарорати 41 даражагача кўтарилиши мумкинлиги хабар қилинган эди.