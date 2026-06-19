KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Францияни жазирама иссиқ қамраб олди

    ASTANA. Kazinform — Франциянинг 26 та департаментида иссиқ тўлқин туфайли тўқ сариқ рангли огоҳлантириш эълон қилинди, деб хабар беради Анадолу агентлиги.

    Франция
    Фото: Анадолы

    Франциянинг 26 департаментида ғайритабиий иссиқлик туфайли тўқ сариқ рангли огоҳлантириш эълон қилинди.

    Франциянинг Meteo-France метеорология агентлиги маълумотларига кўра, баъзи ҳудудларда ҳаво ҳарорати Цельсий бўйича 40 даражага етиши мумкин.

    Ҳисоботда айтилишича, ўрмон ёнғинлари хавфи мамлакатнинг бир қанча ҳудудларида, жумладан, Воклюз, Юқори Гаронна ва Дё-Севр департаментларида юқорилигича қолмоқда.

    Франциянинг миллий темирйўл ташувчиси SNCF ғайриоддий иссиқ ҳаво сабабли Париж – Орлеан – Лимож – Тулуза, Париж – Клермон-Ферран ҳамда Трансверсаль-Сюд йўналиши бўйича Бордо – Марсель маршрутларидаги 71 та рейсни тўхтатди.

    Об-ҳаво Франция Иқлим Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф