Францияни жазирама иссиқ қамраб олди
ASTANA. Kazinform — Франциянинг 26 та департаментида иссиқ тўлқин туфайли тўқ сариқ рангли огоҳлантириш эълон қилинди, деб хабар беради Анадолу агентлиги.
Франциянинг 26 департаментида ғайритабиий иссиқлик туфайли тўқ сариқ рангли огоҳлантириш эълон қилинди.
Франциянинг Meteo-France метеорология агентлиги маълумотларига кўра, баъзи ҳудудларда ҳаво ҳарорати Цельсий бўйича 40 даражага етиши мумкин.
Ҳисоботда айтилишича, ўрмон ёнғинлари хавфи мамлакатнинг бир қанча ҳудудларида, жумладан, Воклюз, Юқори Гаронна ва Дё-Севр департаментларида юқорилигича қолмоқда.
Франциянинг миллий темирйўл ташувчиси SNCF ғайриоддий иссиқ ҳаво сабабли Париж – Орлеан – Лимож – Тулуза, Париж – Клермон-Ферран ҳамда Трансверсаль-Сюд йўналиши бўйича Бордо – Марсель маршрутларидаги 71 та рейсни тўхтатди.