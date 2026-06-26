Франциядаги кучли жазирама туфайли атом реакторлари вақтинча тўхтатилди
ASTANA. Kazinform — Франциянинг давлат энергетика компанияси EDF рекорд даражадаги жазирама иссиқ туфайли экологик хавфнинг олдини олиш мақсадида иккита ядровий реактор фаолиятини вақтинча тўхтатди, деб хабар беради Euronews.
Кучли иссиқ оқибатида мамлакатда камида 18 нафар инсон вафот этгани тасдиқланди. Шунингдек, 18 июндан буён камида 40 киши сувда чўкиб кетган.
Пайшанба куни тўхтатилган реакторлар Париж шимолидаги Сена дарёси бўйида жойлашган Ножан-сюр-Сен атом электр станцияси ҳамда мамлакат жануби-шарқидаги Лион шаҳри яқинидаги Рона дарёсида Бюже атом электр станциясида жойлашган. Ҳар икки ҳолатда ҳам реакторларнинг тўхтатилишига дарё суви ҳароратининг кўтарилиши сабаб бўлган.
Қонунга мувофиқ, EDF дарё экотизимига зарар етказиши мумкин бўлган иссиқ сувни оқизиб юбормаслик учун сув ҳароратини доимий равишда назорат қилиши шарт.
Атом электр станциялари реакторларни совутиш учун дарё сувидан фойдаланади. Кейин сув яна дарёга қайтарилади. Одатда унинг ҳарорати олинган пайтдагидан бир неча ўнлик даража ёки бир неча даража юқори бўлади. Кучли иссиқ даврида эса дарё сувининг ўзи ҳам кескин исиб кетади. Шу боис операторлар қонун билан белгиланган ҳарорат меъёрларидан ошмаслик учун электр энергияси ишлаб чиқариш ҳажмини камайтиришга ёки реакторларни вақтинча тўхтатишга мажбур бўлади.
Ушбу ҳафтада Ножан-сюр-Сен атом электр станцияси ҳам ўз реакторларидан бири қувватини пасайтирди.
“Бу Сена дарёсидан олинадиган ва унга қайта оқизиладиган сув ўртасидаги ҳарорат фарқини камайтириш ҳамда сув флораси ва фаунасини муҳофаза қилиш мақсадида амалга оширилди”, — деб маълум қилди EDF.
Душанба куни Франция жануби-ғарбидаги Гаронна дарёсида жойлашган Гольфеш атом электр станциясининг битта реактори ҳам тўхтатилди. Шунингдек, EDF тасарруфидаги 57 та реакторга эга бир қатор атом электр станцияларида ишлаб чиқариш қуввати пасайтирилди. Ўтган йили мазкур станциялар Францияда ишлаб чиқарилган электр энергиясининг тахминан 70 фоизини таъминлаган.
Шунга қарамай, Франция электр энергетикаси тизими оператори RTE чоршанба куни шундай баёнот берди:
“Францияда айрим объектлар вақтинча тўхтатилган тақдирда ҳам электр энергиясига бўлган талабни тўлиқ қондириш учун етарли ишлаб чиқариш қуввати мавжуд”.
Франциянинг 96 департаментининг ярмидан ортиғида ҳаёт учун хавфли бўлган энг юқори — қизил даражадаги хавф эълон қилинди. Ҳукумат аҳолини тўғридан-тўғри қуёш нурларидан эҳтиёт бўлишга ва иссиқ кучайган сари «имкон қадар юқори даражада эҳтиёткорликка риоя қилишга» чақирди.
Météo-France маълумотига кўра, 23 июнь, сешанба куни 1947 йилдан буён олиб борилаётган метеокузатувлар тарихидаги энг иссиқ кун сифатида қайд этилди.
Олимлар вазият келгусида янада мураккаблашиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Янги кенг кўламли тадқиқотга кўра, Европанинг айрим ҳудудларида кучли иссиқ тўлқинлари 1970 йилларга нисбатан ҳар йили 40 кунгача узоқроқ давом этади.
Эслатиб ўтамиз, бундан аввал кучли жазирама иссиқ туфайли Эйфель минораси вақтинча ёпилгани ҳақида хабар бергандик.