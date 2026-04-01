Францияда дизель ёқилғиси нархи 40 йиллик энг юқори кўрсаткичга етди
ASTANA. Кazinform — Францияда дизель ёқилғиси нархи 1985 йилдан бери энг юқори даражага етди ва литри учун 2,2 еврога (тахминан 1200 тенге) яқинлашди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Францияда дизель ёқилғиси нархи кетма-кет бешинчи ҳафта давомида ўсиб бормоқда. Улар фақат сўнгги етти кун ичида 8 евроцентга ва Яқин Шарқ уруши бошланганидан бери 50 евроцентга ошди. Дизель ёқилғиси Францияда энг кўп истеъмол қилинадиган ёқилғи бўлиб, мамлакат умумий ёқилғи бозорининг тахминан 68 фоизини ташкил қилади.
BFMTV телеканалининг хабарига кўра, Франция ҳукумати мамлакатда ёқилғи танқислиги ва Яқин Шарқдаги кучайиб бораётган можаролар фонида ёқилғи нархининг ошиши хавотирлари туфайли техник стандартларга жавоб бермайдиган дизель ёқилғисини сотишга вақтинча рухсат беришга қарор қилди.
Францияда бензин нархи ҳам ошмоқда. Францияда бир литр Е10 бензинининг (таркибида этанол бор АИ-95 нинг муқобили) нархи сўнгги ҳафтада 3 евроцентга, Эрон атрофидаги инқироз кучайганидан бери эса бир литри учун 26 евроцентга ошди. Ҳозирда бир литр Е10 бензинининг нархи 1,9 еврони (1000 тенгедан сал кўпроқ) ташкил этади ва аста-секин 2 еврога (1100 тенге) яқинлашмоқда. Этанолсиз оддий АИ-95 бензинининг нархи аллақачон 2 евродан ошди.
Нархнинг сезиларли даражада ошиши нафақат Европа мамлакатларининг Яқин Шарқдан дизель ёқилғиси импортига боғлиқлиги, балки дизель ёқилғиси ва бензин ўртасидаги солиққа тортишдаги фарқ билан ҳам изоҳланади. Мақолада дизель ёқилғисига солиқлар бензинга қараганда пастроқ эканлиги, бу эса нефть нархларининг дизель ёқилғиси нархларига таъсирини бироз кучайтириши айтилган.
Аввалроқ, Франция иқтисодиёт ва молия вазири Ролан Лескюр мамлакат ҳукумати Яқин Шарқдаги кескинликнинг кучайиши туфайли апрель ойида ёқилғи нархларининг кескин ошишидан энг кўп зарар кўрган соҳаларга 70 миллион евро миқдорида давлат ёрдами ажратганини маълум қилган эди.
Эслатиб ўтамиз, Австрия ва Италия ёқилғи солиғини камайтиришни режалаштирмоқда.