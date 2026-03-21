Австрия ва Италия ёқилғи солиғини камайтиришни режалаштирмоқда
ASTANA. Kazinform – Австрия ва Италия ҳукуматлари Яқин Шарқдаги вазият туфайли ёқилғи нархларининг кўтарилиши муносабати билан солиқларни камайтиришга қарор қилишди, деб хабар беради BILD.
Австрия вақтинча минерал ёқилғига солинадиган солиқни камайтиришни режалаштирмоқда. Илк босқичда дизель ва бензинга солинадиган солиқ ҳар литри учун 5 центга пасайтирилади. Бу ҳақда мамлакатнинг федерал ҳукумати маълум қилди.
“Давлат инқироздан фойда кўрувчи бўлмаслиги керак”, — деди канцлер Кристиан Штокер.
Унинг сўзларига кўра, ёқилғи нархлари ошиши билан давлат даромадлари ҳам ошади.
Янги чоралар натижасида Австрияда ёқилғи нархи умуман олганда ҳар литри учун 10 центгача арзонлашиши мумкин. Бу ўзгаришлар 1 апрелдан кечиктирилмасдан кучга кириши керак. Бироқ пакет келаси ҳафта парламент томонидан маъқулланиши лозим, бунинг учун депутатларнинг учдан икки қисми қўллаб-қувватлаши талаб этилади.
Италия ҳам ёқилғи нархларининг кўтарилишига тезда муносабат билдирди. Жоржа Мелони ҳукумати бензин ва дизелга солинадиган солиқларни кескин камайтирди. Натижада нархлар дарҳол литри учун 25 центга пасаяди. Бундан ташқари, транспорт компанияларига солиқ имтиёзлари тақдим этилади, бу уларни қўшимча тўловлардан озод қилади.
Германия эса ҳозирча бундай қадамга бормаяпти. Бундестаг иқтисодиёт вазири Катарина Райхе томонидан таклиф этилган «суткаси бир марта нархни ошириш» қоидасини муҳокама қилмоқда. Бу таклифга кўра, ёқилғи нархини кунига фақат бир марта оширишга рухсат берилади.