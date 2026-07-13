Францияда аномал иссиқ туфайли саккизта ядровий реакторнинг қуввати пасайтирилди
ASTANА. Кazinform – Франциянинг EDF энергетика компанияси аномал иссиқ туфайли учта ядровий реакторни вақтинча ўчириб қўйди ва яна саккизтасининг қувватини камайтирди, деб хабар беради Le Parisien.
Қарор дарёлардаги сув ҳарорати рухсат этилган даражадан ошиб кетгани сабабли қабул қилинди.
Le Parisien нашрининг хабар беришича, «Гольфеш», «Бюже» ва «Шо» атом электр станцияларидаги реакторларга чекловлар қўйилди. Бундан ташқари, «Сент-Альбан», «Блайе», «Бюже», «Шо» ва «Трикастен» атом электр станцияларидаги бир нечта реакторларнинг қуввати пасайтирилди.
Франциянинг экологик талабларига кўра, агар реакторларни совутиш учун ишлатиладиган дарё сувининг ҳарорати кўтарилса, оператор энергия ишлаб чиқаришни камайтириши ёки реакторларни вақтинча ўчириши шарт. Бу дарёларнинг қизиб кетишининг олдини олиш ва маҳаллий экотизимни ҳимоя қилиш учун амалга оширилади.
Эслатиб ўтамиз, июнь ойида EDF аномал иссиқ туфайли иккита ядровий реакторни вақтинча ўчириб қўйган эди. Ўшанда ҳам атроф-муҳитга юкни камайтириш учун бундай чекловлар жорий этилган эди.
23 июнь куни Францияда 1947 йилдан бери энг иссиқ кун қайд этилди, ўртача кунлик ҳарорат 30 даражани ташкил этди. Аномал иссиқ Европанинг бир қатор минтақаларида ўнлаб одамларнинг ҳаётига зомин бўлди ва электр таъминоти, мактаблар ва сайёҳлик муассасаларининг ишини тўхтатди.
Эслатиб ўтамиз, кучли иссиқ туфайли Франциядаги сайёҳлик объектларининг иш вақти қисқартирилди.