Францияда 35 кунлик ёмғир сув тошқинларига олиб келди
ASTANA. Kazinform – Францияда сув тошқини туфайли мураккаб вазият юзага келди. Синоптиклар тўртта департаментда энг юқори қизил хавф даражасини эълон қилди ва яна ўн иккита минтақада тўқ сариқ даража жорий этилди, деб хабар беради Euronews.
Франциянинг миллий метеорология хизмати Météo-France — Жиронда, Лот-и-Гаронна, Мэн-и-Луара ва Шаранта-Маритим департаментлари учун қизил огоҳлантириш эълон қилинганини маълум қилди.
Бу - аҳоли ва инфратузилмага таҳдид туғилганда эълон қилинадиган энг юқори огоҳлантириш даражасидир.
Мамлакатда 1959 йилдан бери илк бор ёмғир 35 кун давомида тинимсиз ёғди. Синоптиклар «қиш мавсумидаги ноодатий ҳодиса» деб атаган Storm Pedro довули етиб келишидан аввалоқ тупроқ намликка тўлиқ тўйиниб, сувни сингдирмайдиган ҳолатга келган эди. Бундан олдин Франция ҳудудини яна иккита кучли довул кесиб ўтган бўлиб, бу сув тошқини хавфини янада кучайтирди.
Қизил даража эълон қилинган тўрт департаментдан ташқари, яна ўн икки ҳудудда тўқ сариқ даража жорий этилди. Atlantic Ocean соҳилларида хавф фақат ёмғир билан эмас, балки кучли шамол, баланд тўлқинлар ва денгиз сувининг кўтарилиши билан ҳам боғлиқ.
Bordeaux шаҳрида вазият ҳали ҳам мураккаблигича қолмоқда. Гаронна дарёсининг сатҳи барқарор равишда юқори бўлиб турибди. Шаҳар мэри Пьер Юрмик сув тошқинига қарши маҳаллий ҳимоя режасини ишга туширди. Толиш коэффициентининг юқори бўлиши икки туманда сув кириб келиш хавфини оширди.
🔴Maintien #VigilanceRouge #crues sur les dép. Maine-et-Loire (49), Charente-Maritime (17), Lot-et-Garonne (47) et Gironde (33).— Vigicrues (@Vigicrues) February 19, 2026
🟠22 rivières en #VigilanceOrange et toujours 138 en #VigilanceJaune.
➡️Bulletins et prévisions sur https://t.co/gkZBt684iH et l'appli @Vigicrues. pic.twitter.com/TmXzujZUTI
Расмийлар фавқулодда чоралар кўрдилар: қирғоқ бозорлари ёпилди, хавфли зонадаги мактаблар ва болалар боғчалари ёпилди ва уйсизлар учун фавқулодда бошпаналар ташкил этилди.
Анже шаҳрида Мэн дарёси сатҳи 2000 йилдаги тарихий энг юқори кўрсаткичдан ошиб кетиши мумкин. Шаҳар вақтинча кўчирилган аҳолини жойлаштириш учун спорт залларини очди.
Шалонн-сюр-Луар коммунасида каноэда сузиб юрганида бедарак йўқолган эркакни қидириш ишлари олиб бориляпти. У сешанба куни кечқурун дарё сатҳи кескин кўтарилганда бедарак йўқолган.
Сент шаҳрида Шаранта дарёси сатҳининг 6,40-6,50 метргача кўтарилиш хавфи мавжуд, бу 1982 йилда ўрнатилган рекорд даражадан атиги 30 сантиметр паст.
Сув тошқинлари оқибатида 2000 дан ортиқ уй зарар кўрди, уларнинг ярми бутунлай сув остида қолган.