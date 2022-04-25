08:43, 25 Апрел 2022 | GMT +6
Франциядаги президентлик сайловларининг иккинчи босқичида Макрон ғалаба қозонди
NUR-SULTAN. Kazinform – Францияда 24 апрель, якшанба куни президентлик сайловларининг иккинчи босқичи бўлиб ўтди, деб хабар беради Kazinform Euronewsга таяниб.
Дастлабки экзитпол натижаларига кўра, Франциянинг амалдаги президенти Эммануэль Макрон етакчилик қилмоқда. У 58%, рақиби Марин Ле Пен эса 42% овоз тўплаган. Сайловда аҳолининг 70 фоизи иштирок этгани маълум қилинди.
Кейинроқ Марин Ле Пен сайловдаги мағлубиятини тан олди ва навбатдаги парламент сайловларида иштирок этишини айтди.
Эслатиб ўтамиз, Францияда 10 апрель куни бўлиб ўтган президентлик сайловининг биринчи босқичида амалдаги президент Эммануэль Макрон 27,4 фоиз овоз билан ғалаба қозонган эди. Иккинчи ўринда Миллий ассоциация раиси Марин Ле Пен 24,0% овоз тўплаган эди.