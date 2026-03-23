Форс кўрфазида Қатар ҳарбий вертолёти ҳалокатга учради, етти киши ҳалок бўлди
ASTANА. Кazinform — Қатар ҳаво кучларига тегишли вертолёт мамлакат ҳудудий сувлари устидан учиб ўтаётганда ҳалокатга учради, етти киши ҳалок бўлди, деб хабар беради DW.
Илгари бортдаги олти кишининг жасади топилгани, яна бир учувчи эса бедарак йўқолгани ҳақида хабар берилган эди.
Қатар расмийларининг маълумотларига кўра, ҳалок бўлганларнинг тўрттаси Қатар ҳарбий хизматчилари, қолган уч нафари эса Туркия фуқаролари. Анқара ҳалокатга учраган вертолёт бортида турк ҳарбий хизматчиси ва Aselsan ҳарбий-саноат корпорациясининг икки техник ходими бўлганини тасдиқлади.
Қатар Мудофаа вазирлиги Х ижтимоий тармоғи платформасида вертолёт режалаштирилган ўқув парвози пайтида техник носозликка учраганини хабар қилди.
