Филиппинда зилзила қурбонлари сони 70 га яқинлашди
ASTANA. Kazinform - Филиппиннинг марказий Себу провинциясида содир бўлган кучли зилзила оқибатида камида 69 киши ҳалок бўлди, деб хабар беради Al Jazeera.
Расмийларга кўра, қурбонлар сони ортиши мумкин, чунки такрорий ёмғирлар, кўприклар ва йўлларнинг бузилиши қутқарув ишларига тўсқинлик қилмоқда.
"Биз ҳали ҳам қидирув-қутқарув ишларининг олтин соатидамиз. Вайроналар остида қолиб кетган ёки жароҳатланганлар ҳақида ҳали ҳам кўплаб хабарлар бор", - деди Фуқаролик мудофааси бошқармаси бошлиғи ўринбосари Бернардо Рафаэлито Алехандро.
Жабрланган шаҳар ва аҳоли пунктлардаги мактаблар ва давлат идоралари ёпилган. Филиппин вулканология ва сейсмология институти директори Тересито Баколколнинг айтишича, сешанба куни кечқурундан бери 600 дан ортиқ ер силкинишлари қайд этилган.
У кучли зилзиладан кейин нам тоғ ёнбағирлари кўчки ва сел кўчкиларига кўпроқ мойил бўлишидан огоҳлантирди.
Аввалроқ Филиппинда 6,9 магнитудали зилзила қайд этилгани ҳақида хабар берган эдик.