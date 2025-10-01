Филиппинда кучли зилзила юз берди ва бир неча киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform - Сешанба куни кечқурун Филиппиннинг марказий Себу провинциясида содир бўлган 6,9 магнитудали зилзила оқибатида камида 26 киши ҳалок бўлди, 147 киши жароҳатланди, дея хабар беради Kazinform Синьхуа агентлигига таяниб.
Вафот этганлар сони ортиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.
Зилзила қурбонлари маҳаллий касалхонага келишда давом этяпти, бу эса тиббиёт ходимларига оғирлик қиляпти.
A 6.9-magnitude earthquake hit Cebu, Philippines. Official reports confirm 26 deaths and 147 injuries. The entire province of Cebu is now under a state of calamity. The tsunami warning has been lifted. #Philippines #Earthquake #CebuEarthquake 🇵🇭 #NaturalDisaster pic.twitter.com/eMf0onGE1F— 红黄蓝（互fo） (@ly7050760771243) October 1, 2025
Аввалроқ Филиппин вулқонология ва сейсмология институти Себу провинциясида 21:59 да 6,7 магнитудали зилзила содир бўлганини хабар қилган эди. Сешанба куни маҳаллий вақт билан, кейинчалик магнитудани 6,9 га қайта кўриб чиқди.
Унга кўра, зилзила эпицентри Бого шаҳридан 19 километр шимоли-шарқда жойлашган. Зилзила ўчоғи 5 километр чуқурликда жойлашган.
Ер силкинишлари Филиппиннинг марказий қисмидаги кўплаб қўшни вилоятларда, шунингдек, мамлакат жанубидаги айрим ҳудудларда ҳам сезилган.
