    Филиппинда кучли зилзила юз берди ва бир неча киши ҳалок бўлди

    ASTANA. Kazinform - Сешанба куни кечқурун Филиппиннинг марказий Себу провинциясида содир бўлган 6,9 магнитудали зилзила оқибатида камида 26 киши ҳалок бўлди, 147 киши жароҳатланди, дея хабар беради Kazinform Синьхуа агентлигига таяниб.

    Мощное землетрясение произошло на Филиппинах, есть погибшие
    Фото: x.com/ashufranci875

    Вафот этганлар сони ортиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.

    Зилзила қурбонлари маҳаллий касалхонага келишда давом этяпти, бу эса тиббиёт ходимларига оғирлик қиляпти.

    Аввалроқ Филиппин вулқонология ва сейсмология институти Себу провинциясида 21:59 да 6,7 магнитудали зилзила содир бўлганини хабар қилган эди. Сешанба куни маҳаллий вақт билан, кейинчалик магнитудани 6,9 га қайта кўриб чиқди.

    Унга кўра, зилзила эпицентри Бого шаҳридан 19 километр шимоли-шарқда жойлашган. Зилзила ўчоғи 5 километр чуқурликда жойлашган.

    Ер силкинишлари Филиппиннинг марказий қисмидаги кўплаб қўшни вилоятларда, шунингдек, мамлакат жанубидаги айрим ҳудудларда ҳам сезилган.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Туркия ғарбида 5,4 магнитудали зилзила содир бўлган ҳақида хабар берган эдик.

    Ҳодиса Филиппин Зилзила
