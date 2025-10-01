Филиппинда 6,9 магнитудали зилзила юз берди
ASTANА. Кazinform – Филиппинда Рихтер шкаласи бўйича 6,9 балли зилзила содир бўлди.
Ер силкинишлари Европа-Ўрта ер денгизи сейсмологик маркази (EMSC) томонидан қайд этилган.
Зилзила Бого шаҳрида содир бўлган. Зилзила эпицентри 15 километр чуқурликда жойлашган.
Ижтимоий тармоқларда зилзила пайтида олинган кадрлар жойлаштирилди. Гувоҳларнинг сўзларига кўра, Бантаян оролидаги католик черкови қулаб тушган.
Шимолий Себу оролида содир бўлган зилзила оқибатида 26 киши ҳалок бўлди, 147 киши жароҳатланди.
Себу - Висай архипелагининг иқтисодий ва сиёсий маркази. У ерда халқаро аэропорт, денгиз портлари жойлашган бўлиб, мамлакатнинг асосий оролларига транспортни таъминлайди.
Маҳаллий ҳукумат вайрон бўлган биноларнинг илк суратларини эълон қилди. Қурбонларнинг аксарияти Бого шаҳрида қайд этилган. Сан-Ремихио шаҳрида ҳам қурбонлар бор.
Эслатиб ўтамиз, Камчатканинг шарқий соҳилида 6,1 магнитудали зилзила содир бўлди .