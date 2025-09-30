OZ
Тренд:
    15:09, 30 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Камчатканинг шарқий соҳилида 6,1 магнитудали зилзила содир бўлди

    ASTANА. Кazinform — Евроосиё қитъасининг шимоли-шарқий қисмида жойлашган Россиянинг Камчатка ярим оролининг шарқий қирғоғида 6,1 магнитудали зилзила қайд этилди, деб хабар беради ТАСС.

    зилзила
    Фото: Анадолу

    Камчатка қирғоқларида 6,1 магнитудали зилзила қайд этилди, аҳоли 5 баллгача силкинишни ҳис қилди. Бу ҳақда ҳудуд Фавқулодда вазиятлар департаменти матбуот хизмати хабар берди.

    — Зилзила эпицентри Петропавловск-Камчатский шаҳридан 98 км узоқликда жойлашган. Чуқурлиги - 48 км. Катталиги - 6,1. Техника воситалари орқали олинган маълумотларга кўра, зилзила минтақанинг турли ҳудудларида 5 баллгача сезилган, — дейилади расмий хабарда.

    Ҳудуд Фавқулодда вазиятлар вазири Сергей Лебедевнинг сўзларига кўра, цунами хавфи йўқ.

    Эслатиб ўтамиз, 8,7 магнитудали: Камчатка тарихидаги энг кучли зилзила қайд этилди.

    Теглар:
    Жаҳон янгиликлари Зилзила Табиий офат Россия
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
