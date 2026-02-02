OZ
    14:41, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Филиппин жанубидаги паром ҳалокати қурбонлари сони 40 кишига етди

    ASTANA. Kazinform – Филиппин жанубидаги Басилан провинцияси қирғоғида паром ҳалокати қурбонлари сони 40 кишига етди. Бу ҳақда якшанба куни Филиппин қирғоқ қўриқлаш хизмати маълум қилди, деб хабар берди Синьхуа.

    п
    Фото: rappler.com

    Қидирув-қутқарув операцияси ҳали ҳам давом этмоқда, паром ағдарилганидан деярли бир ҳафта ўтгач. Замбоанга шаҳридан Сулу провинциясидаги Холо шаҳрига кетаётган кема Балук-Балук оролининг шимоли-шарқида ағдарилиб кетди.

    Филиппин қирғоқ қўриқлаш хизмати маълумотларига кўра, кемадан камида 316 киши қутқарилган.

    Расмийлар ҳали ҳам бортдаги йўловчиларнинг аниқ сонини аниқлашга ҳаракат қилмоқдалар.

    Ляззат Сейданова
