Филиппинда паром ағдарилиши оқибатида юзлаб йўловчилар бедарак йўқолди
ASTANA. Kazinform - Филиппин жанубида Trisha Kerstin 3 паромининг ағдарилиши оқибатида ҳалок бўлганлар сони 7 тадан 13 тагача ошди, деб хабар беради News 5.
Канал маълумотларига кўра, бортдаги 342 йўловчидан 100 дан ортиғи бедарак йўқолган. 200 дан ортиқ одам қутқариб қолганлар.
Ҳодиса содир бўлган ҳудудда қидирув-қутқарув ишлари олиб бориляпти.
Филиппин расмийларининг маълум қилишича, 350 дан ортиқ одамни олиб кетаётган паром чўкиб кетган ва қутқарувчилар 200 дан ортиқ йўловчини қутқариб қолишган.
Аввалроқ, Филиппинда “Калмаэги” тайфуни туфайли 200 дан ортиқ одам ҳалок бўлгани ҳақида хабар берилган эди. Офат мамлакатнинг энг йирик орол гуруҳларидаги 24 та провинцияга, жумладан, Лусон, Висаяс ва Минданаога таъсир кўрсатди.