17:55, 18 Январ 2022 | GMT +6
Фигурали учиш: Европа чемпионатида жаҳон чемпиони Димаш қўшиғи остида чиқиш қилди
NUR-SULTAN. Кazinform - Жаҳон чемпиони Анна Щербакова фигурали учиш бўйича Европа чемпионатида Димаш Қудайберген ижросидаги «Аве Мария» композицияси остида чиқиш қилди, дея хабар беради Кazinform dimashnewsга таяниб.
Бу қўшиқ илк бор 2021 йил 25 август куни «Янги тўлқин» халқаро ёш ижрочилар танловининг ёпилиш маросимида ижро этилган.
«Жорий йилнинг 16 январ куни амалдаги жаҳон чемпиони Анна Щербакова ушбу композиция билан томошабинлар қалбидан жой олди. Ёш россиялик фигурали учувчи ажойиб асарни таъсирчанроқ қилди», - дейилади веб-сайтда.
Дастурнинг тўлиқ нусҳасини ушбу ҳаволадан кўриш мумкин.