FIFА: Жануби-Шарқий Осиёда яна бир йирик футбол турнири пайдо бўлади
Жануби-Шарқий Осиё узоқ вақтдан бери ҳар икки йилда бир марта ўтказиладиган минтақавий мусобақа - АСEАН чемпионатига мезбонлик қилиб келмоқда. Вьетнам сўнгги турнирда шу йилнинг январь ойида ғолиб бўлган эди. Бироқ, Инфантинонинг сўзларига кўра, янги турнирни ФIFАнинг халқаро ўйинларидан бошқа пайтда ўтказиш режалаштирилган, бу эса дунёнинг турли лигаларидаги футболчиларга ўз миллий жамоаларига қўшилиш имконини беради.
"АСEАН Кубоги орқали биз мамлакатларни бирлаштирамиз ва бу мусобақа катта муваффақиятларга олиб келади. Турнир минтақадаги миллий жамоаларнинг ривожланишига ҳисса қўшади ва футболнинг ривожланишига туртки беради", — деди Инфантино.
Жанни Инфантинонинг баёноти Шарқий Тимор расман АСEАНнинг 11-аъзоси сифатида қабул қилинганидан бир неча соат ўтгач янгради.
"11 рақами футбол оламида рамзий маънога эга, чунки ҳар бир жамоада 11 нафар ўйинчи бор", — деди Инфантино.
Эслатиб ўтамиз, ФИФА жаҳон чемпионати иштирокчилари сонини ошириш ниятида.