20:20, 25 Сентябрь 2025 | GMT +5
ФИФА жаҳон чемпионати иштирокчилари сонини ошириш ниятида
ASTANA. Kazinform — ФИФА жаҳон чемпионати иштирокчилари сонини 48 тадан 64 тагача оширишни кўриб чиқмоқда, деб хабар беради AZƏRTAC.
Тегишли лойиҳа Жанубий Америка футбол конфедерацияси президенти Алехандро Домингес томонидан таклиф қилинган. Ушбу лойиҳани ФИФА томонидан қўллаб-қувватлаш эҳтимоли юқори деб ҳисобланади.
Агар лойиҳа қўллаб-қувватланса, 2030 йилги жаҳон чемпионатида жамоалар сони ортади. Бунда жамоалар ҳар бири 4 тадан 16 та гуруҳга бўлинади. Ҳар бир гуруҳдан иккита энг яхши жамоа плей-офф босқичига йўл олади, сўнгра Олимпия тизими бўйича медаллар учун курашни давом эттиради.