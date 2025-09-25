OZ
    ФИФА жаҳон чемпионати иштирокчилари сонини ошириш ниятида

    ASTANA. Kazinform — ФИФА жаҳон чемпионати иштирокчилари сонини 48 тадан 64 тагача оширишни кўриб чиқмоқда, деб хабар беради AZƏRTAC.

    ФИФА әлем чемпионатына қатысушылардың санын көбейтуді көздеп отыр
    Фото: AZƏRTAC

    Тегишли лойиҳа Жанубий Америка футбол конфедерацияси президенти Алехандро Домингес томонидан таклиф қилинган. Ушбу лойиҳани ФИФА томонидан қўллаб-қувватлаш эҳтимоли юқори деб ҳисобланади.

    Агар лойиҳа қўллаб-қувватланса, 2030 йилги жаҳон чемпионатида жамоалар сони ортади. Бунда жамоалар ҳар бири 4 тадан 16 та гуруҳга бўлинади. Ҳар бир гуруҳдан иккита энг яхши жамоа плей-офф босқичига йўл олади, сўнгра Олимпия тизими бўйича медаллар учун курашни давом эттиради.

