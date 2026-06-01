FIFA жаҳон чемпионатида ҳакамлар ваколатларини кенгайтиради
ASTANА. Кazinform — FIFА 48 та жамоа иштирок этадиган турнир бошланишига икки ҳафтадан кам вақт қолганда ҳакамлар учун асосий кўрсатмаларни эълон қилди, деб хабар берди Associated Press.
Асосий мақсад — ўйинлар тезлигини пасайтирмаслик.
Ҳакамларга ўйинни кечиктирадиган ҳар қандай ҳаракатларни қатъиян тақиқлаш бўйича аниқ кўрсатмалар берилди. Янги ўзгаришлардан бири бурчак зарбалари ва тўп ташлашлар учун 5 сонияли тескари ҳисоблашни жорий этишдир. Агар тўп шу вақт ичида ўйинда бўлмаса, рақиб жамоага бурчак зарбасини бериш ёки тўп ташлаш ҳуқуқи берилади. Бу дарвозабонлар учун мавжуд 8 сонияли қоиданинг кенгайтирилган версиясидир.
Шунингдек, ҳакам қарорига рози бўлмасдан майдонни ихтиёрий равишда тарк этган ўйинчи қизил карточка олиши мумкин. Алмаштириладиган ўйинчи майдонни 10 сония ичида тарк этиши керак. Бу қоида жароҳатлар ёки истисно ҳолатларга тааллуқли эмас.
Қўшимча қатъий қоида — оғзини юмиб гапириш. Агар ҳакам буни баҳсли ҳаракат деб ҳисобласа, оғзини қўли, енги ёки кўйлаги билан ёпган ўйинчига дарҳол қизил карточка кўрсатилади.
— Қаршилик — бутунлай бошқача вазият, деб таъкидлади FIFА ҳакамлар қўмитаси раҳбари Пьерлуиджи Коллина.
VAR тизимининг ваколатлари ҳам кенгайтирилди: энди у иккинчи сариқ карточкаларни, нотўғри ўйинчи аниқланган ҳолатларни ва нотўғри бурчак зарбаларини текшириши мумкин. VAR шунингдек, стандарт вазиятлардан олдин қилинган хатоларни — агар улар гол, пенальти ёки интизомий чораларга олиб келса — кўриб чиқиши мумкин.
Шунга қарамай, ўйин давомийлиги қисқартирилмайди: ҳар бир бўлимнинг ўртасида уч дақиқалик танаффус тақдим этилади.
Эслатиб ўтамиз, FIFA ЖЧ-2026 расмий тўпини тақдим этди.