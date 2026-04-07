FIFA WORLD CUP 2026 коллекция тангалари муомалага чиқарилади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Миллий банки “Спорт” сериясидан FIFA WORLD CUP 2026 коллекция тангаларини муомалага чиқаради. Бу ҳақда Миллий банк хабар берди.
Тангалар қачон сотувга чиқарилиши ҳақидаги маълумот Миллий банкнинг расмий сайтида маълум қилинади.
“FIFA WORLD CUP 2026 коллекциялик тангаси ишлаб чиқарилганда немис MDM Münzhandelsgesellschaft mbH & Co. KG Deutsche Münze (MDM) нумизматик компанияси ҳамкорлик қилди. Унинг 2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионатига мўлжалланган коллекциялик тангаларни чиқариш учун FIFA томонидан расмий лицензияси бор. Бу - футбол тарихидаги ХХІІІ чемпионат ва биринчи марта уч давлатда бир вақтда ўтказилади. Шунингдек, финал ўйинларида қатнашадиган миллий жамоалар сони 48 тагача кўпайтирилган.
Танганинг реверс қисмида юқори қисмида финал ўйинларини қабул қиладиган Канада, АҚШ ва Мексика давлатлари байроқлари акс эттирилган. Ўрта қисмида ер шари континентлари ва «FIFA WORLD CUP 26 TM» деган ёзув бор. Пастки қисмида FIFA Жаҳон кубоги тасвирланган. Футбол тўпи акс эттирилган композициянинг икки томонида футболчиларнинг тасвирини кўриш мумкин”, — дейилади банк хабарида.
Танга 925 пробали соф кумушдан ясалган. Танга кўп рангли босма технологияси ёрдамида олтин билан қопланган. Танганинг массаси - 20 грамм, диаметри - 37 мм, ишлаб чиқариш сифати - рrооf, номинал қиймати - 1000 тенге, умумий тиражи - 2000 (икки минг) дона. 1500 донаси - Қозоғистон ички бозорига, ташқи бозорга (лойиҳа ҳамкори - MDM нумизматика компанияси) - 500 донаси тарқатилади.
Тангалар бутун мамлакат бўйлаб номинал қийматига мувофиқ барча турдаги тўловлар учун, шунингдек, мамлакатнинг барча банкларида банк ҳисоб рақамларига ўтказиш, ўтказиш, майдалаш ва алмаштириш учун қабул қилинади.
Тангалар Қозоғистон зарбхонасида зарб қилинган.