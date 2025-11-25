FIFА ривожланаётган мамлакатларда спорт инфратузилмаси учун 1 миллиард доллар ажратади
ASTANA. Kazinform — Саудия Арабистони тараққиёт жамғармаси (SFD) ва FIFА ўзаро англашув меморандумини имзоладилар, бу меморандум бутун дунё бўйлаб ривожланаётган мамлакатларда спорт стадионлари ва улар атрофидаги энг муҳим инфратузилмани қуриш ва реконструкция қилиш учун бир миллиард АҚШ долларигача имтиёзли кредитлар ажратишни назарда тутади, деб хабар беради Каzinform.
Ҳамкорлик миллий ҳукуматларга халқаро стандартларга жавоб берадиган ва жамоат ҳаёти, таълим ва ижтимоий интеграция марказлари бўлиб хизмат қиладиган замонавий кўп функцияли спорт иншоотларини лойиҳалаш, молиялаштириш ва қуришда ёрдам бериш учун мўлжалланган. Компаниянинг баёнотида айтилишича, янги иншоотлар иш ўринларини яратади, маҳаллий бизнесни ривожлантиришни рағбатлантиради ва ижтимоий ҳамжиҳатликни мустаҳкамлайди, ёшларга учрашувлар, машғулотлар ва мусобақалар учун хавфсиз ва замонавий жойларни тақдим этади.
— Спорт шунчаки мусобақа эмас, балки ривожланиш ва инклюзивликнинг двигателидир. Имтиёзли молиялаштириш орқали биз мамлакатларга салоҳиятни очиш, ёшлар учун имкониятларни кенгайтириш ва келажак авлодлар учун жамоаларни мустаҳкамлаш учун зарур инфратузилмани яратишга ёрдам берамиз, — деди SFD бош директори Султон бин Абдураҳмон Ал-Маршад.
Имтиёзли кредитлар тақдим этилиши туфайли SFD ва FIFА узоқ муддатли иқтисодий барқарорликка ва маҳаллий салоҳиятни ривожлантиришга ҳисса қўшадиган лойиҳаларни амалга ошириш учун давлат органлари билан яқиндан ҳамкорлик қилиш ниятида.
— FIFАнинг роли бутун дунёда футболни ривожлантиришдан иборат ва бизнинг кўплаб миллий ассоциацияларимиз мусобақаларни ўтказиш учун зарур бўлган қўшимча инфратузилма ёрдамига муҳтож. Саудия Арабистони тараққиёт жамғармаси билан тузилган ушбу Ўзаро англашув меморандуми туфайли сертификатланган FIFА стадионларини қуриш ва модернизация қилиш учун 1 миллиард АҚШ долларигача маблағ ажратилади. Бу бизнинг ассоциацияларимиз футболни чинакам глобал қилиш учун зарур бўлган инфратузилмага эга бўлишини таъминлаш учун муҳим қадамдир, — деб қўшимча қилди FIFА президенти Жанни Инфантино.
Бундай истак спортнинг иқтисодиётга таъсири ҳақидаги ишончли маълумотларга асосланган: мустақил тадқиқотларга кўра, глобал спорт саноати жаҳон ялпи ички маҳсулотининг деярли 2 фоизини ташкил қилади, бу унинг иш ўринларини яратиш, туризмни ривожлантириш ва маҳаллий жамоаларни мустаҳкамлашдаги ортиб бораётган ролини тасдиқлайди. Шу билан бирга, дунёда 211 та миллий футбол ассоциацияси мавжуд ва замонавий иншоотларга эга бўлган ва бундай иншоотларга эга бўлмаган мамлакатлар ўртасидаги инфратузилмадаги тафовут сезиларли даражада сақланиб қолмоқда.
