Fevral oyining ilk kunlarida Qozogʻistonda ob-havo qanday boʻladi
ASTANA. Kazinform – Keyingi uch kun ichida Qozogʻistonning katta qismi siklonik faollik taʼsirida boʻladi, bu esa yogʻingarchilikka olib keladi.
Kelgusi kunlarda yogʻingarchilik (yomgʻir, qor), qor yogʻishi, tuman, kuchli shamollar kutiladi.
Bundan tashqari, janubi-gʻarbiy tomondan iliq havo massalarining kelishi tufayli kunduzgi havo harorati shimolda 0–7°C gacha, gʻarbda, shimoli-gʻarbda va markazda 5°C dan 2°C gacha, janubda 8–17°C gacha va janubi-sharqda 5–15°C gacha koʻtariladi.
4-fevraldan boshlab mamlakatning gʻarbiy hududlarida ob-havo Skandinaviya antitsikloni taʼsirida shakllanadi, uning taʼsirida havo harorati kechasi 20–28°C gacha tushadi.
