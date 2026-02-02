OZ
    Fevral oyining ilk kunlarida Qozogʻistonda ob-havo qanday boʻladi

    ASTANA. Kazinform – Keyingi uch kun ichida Qozogʻistonning katta qismi siklonik faollik taʼsirida boʻladi, bu esa yogʻingarchilikka olib keladi.

    погода, снег, қар, ауа райы
    Фото: Kazinform

    Kelgusi kunlarda yogʻingarchilik (yomgʻir, qor), qor yogʻishi, tuman, kuchli shamollar kutiladi.

    Bundan tashqari, janubi-gʻarbiy tomondan iliq havo massalarining kelishi tufayli kunduzgi havo harorati shimolda 0–7°C gacha, gʻarbda, shimoli-gʻarbda va markazda 5°C dan 2°C gacha, janubda 8–17°C gacha va janubi-sharqda 5–15°C gacha koʻtariladi.

    4-fevraldan boshlab mamlakatning gʻarbiy hududlarida ob-havo Skandinaviya antitsikloni taʼsirida shakllanadi, uning taʼsirida havo harorati kechasi 20–28°C gacha tushadi.

    Eslatib oʻtamiz, avvalroq fevral oyida Qozogʻistonda ob-havo qanday boʻlishi haqida yozgan edik.

