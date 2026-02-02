Февраль ойида Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади
ASTANA. Kazinform – Синоптикларнинг прогнозига кўра, 2026 йил февраль ойи иссиқроқ бўлиб, ёмғир ва қор миқдори ўртача даражада бўлади.
Қозоғистоннинг аксарият ҳудудларида ўртача ҳаво ҳарорати иқлим нормасидан 1–2°С юқори, жануби-шарқда эса нормага яқин бўлади.
Ёғингарчилик республиканинг аксарият ҳудудларида иқлим нормаси атрофида бўлади, шимоли-ғарбда, жанубий, жануби-шарқий ва шарқий ҳудудларнинг тоғли ва тоғолди ҳудудларида эса нормадан юқори бўлиши мумкин.
Биринчи ўн кунликдаги ҳарорат фони:
- Республиканинг ғарбий, шимоли-ғарбий қисмида (Ақтўбе вилояти) ҳаво ҳарорати кечаси 23–28°C гача, кундузи 15–23°C гача тушади. Ўн кунликнинг охирига келиб, совуқ пасаяди, кечаси 10–20°C гача, кундузи эса 0…–8°C гача бўлади.
- Мамлакатнинг шимолий, марказий ҳудудларида ва шарқида тунги ҳарорат қисқа вақт ичида 15–25°C дан 2–10°C гача кўтарилади, кундузи эса 5–13°C дан +4…–1°C гача исийди. Ўн кунлик охирида ҳарорат яна пасаяди, кечаси 18–28°C гача, кундузи 13–20°C гача етади.
- Жануби-ғарбий, жануб ва жануби-шарқда тунги ҳарорат 5°C дан +5°C гача, кейин 3–11°C гача (Қизилўрда вилоятининг шимолида 18°C гача) ўзгариб туради.
- Кундузи ҳарорат +3…+10°C дан +8…+17°C гача кўтарилади, кейин 0…+8°C гача тушади.
Умуман олганда, февраль ойида ғарбда, шимолда, марказда ва шарқда энг қаттиқ совуқ биринчи ва иккинчи ўн кунликда кузатилади: кечаси 21–30°С гача, шарқнинг тоғли ҳудудларида 35°С гача, кундузи 13–20° С гача совуқ бўлади.
Биринчи ўн кунликнинг ўрталарида (ғарбда - ой бошида), шунингдек, иккинчи ва учинчи ўн кунликларнинг баъзи кунларида кундузи исиниш мумкин.
Республиканинг жанубий ярмида февраль ойи давомида тунги ҳарорат 5°С дан +5°С гача, баъзан 3–15°С гача, кундузи эса 0…+10°С дан +8…+17°С гача бўлади.
Республиканинг шимолий қисмида ёғингарчилик асосан қор шаклида, жануби-ғарбий ва жанубий ҳудудларда эса ёмғир ва нам қор шаклида ёғади. Шимолда туман, қор ёғиши, кучли шамол эсиши ва бўронлар бўлиши мумкин.