Февраль ойида Электрон меҳнат биржасида 99 минг бўш иш ўрни эълон қилинди
ASTANА. Кazinform – 2026 йил февраль ойида Қозоғистонда иш берувчилар Enbek.kz Электрон меҳнат биржасида 99 минг бўш иш ўрни эълон қилишди ва иш қидирувчилар 124,9 минг резюмени жойлаштирдилар. Январь ойига нисбатан бўш иш ўринлари сони 3,7% га (-3,7 минг) камайди. Эълон қилинган резюмелар сони эса янада сезиларли даражада - 23,1% га (-37,5 минг) камайди.
ҚР Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлигининг маълумотларига кўра, соҳалар кесимида талабнинг энг катта улуши анъанавий равишда ижтимоий соҳа ва хизмат кўрсатиш соҳасига тегишли. Етакчи сектор таълим бўлиб, у ерда 26,9 минг бўш иш ўрни эълон қилинган. Шунингдек, бошқа турдаги хизматларга ҳам талаб катта — 14,6 минг, соғлиқни сақлаш ва аҳолига ижтимоий хизматлар кўрсатиш соҳасида — 9,4 минг, шунингдек, ишлаб чиқариш саноатида - 8,6 минг бўш иш ўринлари. Умуман олганда, ушбу соҳалар ишчи кучига бўлган талабнинг асосий қисмини ташкил қилади.
Бўш иш ўринларининг малакавий тузилмасида ўрта малака талаб қиладиган иш ўринлари устунлик қилади — улар барча бўш иш ўринларининг 44,2% ни ташкил қилади. Юқори малакали мутахассислар учун иш ўринларининг улуши 34,4% ни ташкил қилади, малака талаб қилмайдиган ишчи кучига талаб эса 21,4% га етади.
Ҳудудий тақсимотда энг кўп бўш иш ўринлари Павлодар вилоятида — 8,1 минг, Астана шаҳрида — 7,8 минг, Туркистон вилоятида — 7,4 минг, Қарағанди вилоятида — 6,6 минг ва Алмати шаҳрида - 6,3 минг бўш иш ўринлари рўйхатга олинган.
Иш таклифлари бўйича Туркистон вилояти аҳолиси иш қидиришда энг фаол бўлган: 16,8 минг резюме (13,4%). Шунингдек, Астана шаҳрида 10,2 минг (8,2%), Алмати вилоятида 9,5 минг (7,6%) ва Алмати шаҳрида 9,2 минг (7,4%) резюме тақдим этилган.
Ёш таркиби бўйича иш қидирувчиларнинг энг фаол гуруҳи 35 ёшгача бўлган ёшлар бўлиб, улар барча резюмеларнинг 42,3% ни ташкил қилади. 35–44 ёшдагилар — 26,7%, 45–54 ёшдагилар — 19,8% ва 55 ёшдан катталар 11,2% ни ташкил қилади.
Гендер таркибига кўра, аёллар улуши бироз юқорироқ: улар барча резюмеларнинг 54,6% ни, эркаклар улуши эса 45,4% ни ташкил қилади.
Малака даражаси бўйича иш қидирувчилар орасида ўрта маълумотли мутахассислар барча резюмеларнинг 41% ни ташкил қилади. Юқори малакали мутахассислар тахминан 31% ни, малакасиз ишчилар улуши эса 28% га етади.
Февраль ойида иш берувчилар томонидан таклиф қилинган энг юқори маошлар нефть ва газ конларини ривожлантириш муҳандиси (тахминан 3,6 миллион тенге), қурилиш лойиҳасининг бош технологи (тахминан 2,8 миллион тенге) ва материалшунослик бўйича техник (тахминан 2,2 миллион тенге) лавозимларида қайд этилди.
Иш қидирувчилардан энг юқори маош кутилган иш ҳақи учувчилар (тахминан 3,3 миллион тенге), инвестиция лойиҳалари директорлари (тахминан 2,1 миллион тенге) ва ўқув курсларини ишлаб чиқувчилар (тахминан 2 миллион тенге) бўлди.
Умуман олганда, февраль ойида Enbek.kz Электрон меҳнат биржасидаги меҳнат бозори йил бошига нисбатан фаолликнинг бироз пасайиши билан тавсифланди. Бироқ, талаб таркиби барқарор: иш берувчиларнинг асосий эҳтиёжлари ижтимоий соҳада, хизмат кўрсатиш соҳасида ва ишчи касбларида жамланган. Иш таклифлари нуқтаи назаридан, иш қидирувчилар ва мамлакатнинг жанубий ҳудудларидан келган ёшларнинг юқори фаоллиги сақланиб қолмоқда.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йили Қозоғистоннинг қайси ҳудудларида энг кўп бўш иш ўринлари мавжуд эканлиги ҳақида хабар берган эдик.