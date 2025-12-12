Қозоғистоннинг қайси ҳудудларида энг кўп бўш иш ўринлари мавжуд
ASTANA. Kazinform – 2025 йил ноябрь ойида Enbek.kz электрон меҳнат биржасида (бундан буён матнда Enbek.kz деб юритилади) 101,1 мингта бўш иш ўринлари эълон қилинди, уларнинг 73 фоизи малака талаб қиладиган лавозимлар учун. Бу ҳақда ҚР Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги хабар берди.
Ўтган ойга нисбатан бўш иш ўринларининг умумий сони 23 фоизга, жумладан, малакали мутахассислар учун бўш иш ўринлари 26 фоизга камайди. Ўз навбатида, номзодлар 101,3 мингта резюмени жойлаштирдилар, бу октябрь ойига нисбатан 11 фоизга кам.
Ноябрь ойида бўш иш ўринларининг умумий камайишига қарамай, бир қатор соҳаларда ижобий динамика кузатилди. Масалан, бўш иш ўринлари сони: тоғ-кон саноатида 26 фоизга (+344 бирлик) ўсиб, 1,7 мингтани ташкил этди; маъмурий хизматлар соҳасида 19 фоизга (+368 бирлик) ўсиб, 2,3 мингтани ташкил этди; қишлоқ хўжалигида 11 фоизга (+828 бирлик) ўсиб, 8,3 мингтани ташкил этди; Турар жой ва овқатланиш хизматларида – 2% га ўсиб, 1,8 мингта бўш иш ўринлари ташкил этди.
Бўш иш ўринларининг энг катта камайиши кўнгилочар ва дам олиш хизматлари соҳасида кузатилди – 55% га (-3 минг бирлик) камайиб, 2,4 мингтага етди; давлат бошқарувида – 40% га (-3,4 минг бирлик) камайиб, 5,2 мингтага етди; энергетикада – 38% га (-1,5 минг бирлик) камайиб, 2,4 мингта бўш иш ўринлари ташкил этди. Бошқа соҳаларда пасайиш тенденцияси бироз секинроқ бўлди.
Бўш иш ўринлари сонининг камайиши мавсумий омиллар билан боғлиқ – биринчи навбатда, иситиш мавсуми бошланиши муносабати билан, турли соҳалардаги корхоналарнинг қозонхоналарини ишга жойлаштириш жараёни тугагандан сўнг, бундай ишчи кучига талаб камаяди.
Минтақавий нуқтаи назардан, ноябрь ойида Жетису вилоятидан ташқари барча ҳудудларда бўш иш ўринларининг камайиши кузатилди (+11%, 2,7 мингтагача). Энг катта қисқартиришлар Ғарбий Қозоғистон (-4,7 минг, 3,7 минггача), Жамбил (-3,8 минг, 5 минггача) ва Атирау (-2,5 минг, 4 минггача) вилоятларида қайд этилди, мос равишда 124%, 75% ва 61% гача.
Бўш иш ўринлари сони бўйича етакчи ҳудудлар Туркистон вилояти (11,1 минг), шунингдек, Астана (9,3 минг) ва Алмати (7,2 минг) шаҳарларидир. Ноябрь ойида эълон қилинган барча бўш иш ўринларининг чорак қисмидан кўпроғи ушбу учта минтақага тўғри келди.
Энг кўп талаб қилинадиган касблар:
- фельдшер/ҳамшира - 1,9 минг,
- тартибчи - 1,8 минг,
- ўқитувчи ва ҳайдовчи - ҳар бири 1,5 минг бўш иш ўринлари.
Ноябрь ойида энг юқори иш ҳақи даражалари бош қурувчиларга (640 минг тенгедан), ишлаб чиқариш майдончалари менежерларига (595 минг тенгедан) ва авиация диспетчерларига (568 минг тенгедан юқори) таклиф этилди. Энг юқори иш ҳақи кутилган кўрсаткичлар учувчилар (ўртача 1,9 миллион тенге), тижорат ташкилотларидаги IТ-бўлимлари раҳбарлари ва бош геологлар (тахминан 1,2 миллион тенге) орасида кузатилди.
Шундай қилиб, 2025 йил ноябрь ойида Enbek.kz платформасида иш берувчилар ва номзодларнинг фаоллигининг пасайиши тенденцияси давом этди. Бу, биринчи навбатда, мавсумий ўзгаришлар билан боғлиқ. Шу билан бирга, саноат ва малака нуқтаи назаридан талаб ва таклиф тузилиши сезиларли даражада ўзгармади.