Эйфель минорасининг бир қисми сотувга қўйилди
ASTANА. Кazinform — Яқинда таъмирланган ноёб иншоотнинг баландлиги 2,5 метрни ташкил қилади. Ноёб қисм коллекторлар ва меъморлар қўлига тушиши мумкин.
1889 йилда Густав Эйфель раҳбарлигида қурилган Эйфель минорасининг асл спирал зинапоясининг бир қисми Париждаги кимошди савдосида сотувга қўйилади. Ушбу қисм миноранинг иккинчи ва учинчи қаватларини боғлаган, яъни Франциянинг асосий рамзига биринчи ташриф буюрувчилар айнан шу зинапояга чиқишган.
Қисмнинг нархи 40-50 минг еврони ташкил қилади. Унинг баландлиги тахминан 2,7 метрни ташкил қилади, ичида 14 та металл зинапоя мавжуд. Зинапоя 1983 йилда демонтаж қилинган ва 24 қисмга бўлинган. Ҳозирда улар дунёнинг турли музейлари ва шахсий коллекцияларида сақланмоқда.
Ҳозирда 14 метрли битта қисм миноранинг биринчи қаватида жойлашган, қолганларини эса Париждаги Орсай, Ла-Виллетт ва темир музейларида кўриш мумкин. Қолган 20 та қисми сотилган ва бу қисмлар дунёнинг турли бурчакларида - Диснейленддан тортиб Яманаши префектурасидаги япон боғларигача жойлашган.
Сотувга қўйилган ноёб қисм 2,5 метр баландликда бўлиб, яқинда қайта тикланди — шахсий коллекцияда 40 йилдан ортиқ вақтдан сўнг, у асл жигарранг рангига қайтарилди.
Эслатиб ўтамиз, Pokemon картаси аукционда 16,5 миллион долларга сотилди.