Жаҳон рекорди: Pokemon картаси аукционда 16,5 миллион долларга сотилди
ASTANА. Кazinform — Нью-Жерси штатидаги аукционда ноёб Pokemon картаси харидорнинг мукофот пули билан бирга рекорд даражадаги 16,49 миллион долларга сотилди, деб хабар беради Kyodo.
Машҳур мультфильм қаҳрамони Пикачу тасвирланган Pokemon Illustrator картасининг асл рейтинги 10 баллни ташкил этади. Бу Япониянинг CoroCoro Comic журнали томонидан 1998 йилда ўтказилган расм танлови ғолибларига берилган 39 та расмли карталардан биридир.
Карта Нью-Жерси штатидаги Goldin Auctions аукцион уйида ижтимоий тармоқларда миллионлаб мухлисларига эга бўлган америкалик блоггер Логан Пол томонидан сотувга қўйилди. У картани 2021 йилда 5,27 миллион долларга сотиб олган ва Гиннеснинг рекордлар китоби веб-сайтига кўра, унга "шахсий равишда сотилган энг қиммат Pokemon картаси" унвонини берган.
Олмос занжирли Пикачу картаси ғолиби ўз мукофотини олиш учун Полнинг YouTube каналида жонли эфирга чиқди. Бироқ, аукцион уйи унинг кимлигини ошкор қилмади.
5 январда бошланган савдодан олдин, аукцион уйи асосчиси ва эгаси Кен Голдин карта нархи 2021 йилдан бери ошганини ва агар лот 10 миллион доллардан ошса, у "ажабланмаслигини" айтди.
Гиннеснинг рекордлар китоби веб-сайтига кўра, аввалги рекорд нарх 2025 йил август ойида ўрнатилган эди. Майкл Жордан ва Коби Брайант имзолаган савдо картаси Heritage Auctions аукционида 12,93 миллион долларга сотилган.
Эслатиб ўтамиз, Париждаги аукционда Наполеоннинг қиличи 4,7 млн еврога сотилди.