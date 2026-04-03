Европанинг қайси мамлакатларида маош энг юқори
ASTANА. Кazinform — Европа Иттифоқидаги ижтимоий бадаллар ходим маошининг учдан бир қисмигача етиши мумкин, деб хабар беради Euronews.
Агар Люксембургда ишласангиз, омадингиз келди — бу мамлакат Европада энг юқори ўртача соатлик соф маошга эга. Бу ҳафта эълон қилинган янги Евростат маълумотларига кўра, қитъанинг марказида жойлашган ушбу Буюк Герцогликда ўртача соф маош соатига 49,7 еврони ташкил этади.
Иккинчи ўринда Исландия (47,0 евро), ундан кейин Норвегия (45,8 евро) ва Дания (44,7 евро).
Жадвалнинг пастки қисмида Латвия (12,9 евро), Руминия (12,9 евро) ва энг паст кўрсаткичга эга Болгария (10,5 евро) жойлашган.
Қайси мамлакатларда соф маош энг тез ўсмоқда?
2021 йилдан 2025 йилгача бўлган даврда Болгарияда соф маошнинг энг юқори ўсиши қайд этилди — 69,4%.
Польша ҳам яхши натижаларга эришди: солиқдан кейинги иш ҳақи бу даврда 66% га ошди, ундан кейин Руминия 61,3% га ўсди.
Хорватия, Литва ва Венгрияда соф иш ҳақи ҳам ўртача 50% дан ортиққа ошди.
Норвегияда (5,5%), Швецияда (6,1%) ва Италияда (10,6%) иш ҳақи ўсиши энг секин бўлди.
Германия, Франция ва Испанияда иш ҳақи ўсиши ҳам Европа Иттифоқининг ўртача 20% дан паст бўлди.
Қайси мамлакатларда солиқ юки энг юқори?
Европа Иттифоқида кичик ва ўрта бизнесни бошлаш ва юритиш иш берувчилар учун қимматга тушиши мумкин.
Камида 10 нафар ходимга эга бизнесларда ҳар бир ходим учун ўртача соатлик иш ҳақи тахминан 35 еврони ташкил қилади. Евро ҳудудида бу кўрсаткич тахминан 38 еврони ташкил қилади.
Ушбу миқдорнинг тахминан тўртдан бир қисми иш ҳақи билан боғлиқ бўлмаган харажатлар, яъни ижтимоий таъминот бадаллари ҳисобига тўғри келади. Бироқ, мамлакатлар ўртасида катта фарқлар мавжуд.
Евростат маълумотларига кўра, иш ҳақидан ташқари энг юқори харажатлар Франция (32%), Швеция (32%) ва Словакияда (29%) қайд этилган. Руминия, Литва ва Мальтада бу кўрсаткич деярли нолга тенг.
Испания ва Италияда меҳнатга солиқлар Европа Иттифоқининг ўртача кўрсаткичидан юқори, соф иш ҳақи эса пастроқ.
Қайси мамлакатларда умумий меҳнат харажатлари энг юқори?
Иш берувчилар энг кўп тўлайдиган мамлакат Люксембургдир. Бу ерда, иш ҳақи ва ижтимоий суғурта бадалларини ҳисобга олган ҳолда, бир соатлик меҳнат нархи тахминан 57 еврони ташкил этади. Бу — Европа Иттифоқидаги энг юқори кўрсаткич.
Бу Даниядагидан тахминан 5 евро ва учинчи ўриндаги Нидерландиядагидан тахминан 10 евро кўпроқ.
Рейтингнинг пастки қисмида эса фарқ аниқ кўриниб турибди. Болгарияда меҳнат нархи атиги 12 еврони, Венгрияда эса 15 евродан сал кўпроқни ташкил қилади.
Евростат маълумотларига кўра, 2024 йилга нисбатан Европа Иттифоқида соатлик меҳнат нархи 2025 йилда 4,1% га ва евро ҳудудида 3,8% га ошган.
Умумий меҳнат харажатлари пасайган ягона мамлакат Мальта (-0,5%) бўлди. Энг юқори ўсиш Болгария (+13,1%), Хорватия (+11,6%) ва Словенияда (+9,3%) қайд этилди.
Эслатиб ўтамиз, Грецияда энг кам иш ҳақи 920 еврогача кўтарилади.