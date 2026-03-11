Европада озиқ-овқат хавфсизлиги мониторинги учун янги рақамли платформа ишга туширилди
ASTANА. Кazinform – Европа Комиссияси озиқ-овқат хавфсизлиги мониторингини кучайтириш учун сунъий интеллектга асосланган янги воситани ишга туширди, деб хабар беради Euronews.
Европа Комиссияси TraceMap деб номланган сунъий интеллект платформасини ишга туширди. Тизим миллий органларга озиқ-овқат фирибгарлигини аниқлашга, ифлосланган маҳсулотларни кузатишга ва хавфли товарларни бозордан олиб чиқиш жараёнини тезлаштиришга ёрдам беради.
Сунъий интеллектга асосланган янги платформа Европа Иттифоқида озиқ-овқат фирибгарлигини, ифлосланган маҳсулотларни жўнатиш ва озиқ-овқат орқали юқадиган касалликларни тезроқ аниқлашга қаратилган.
Платформа аллақачон барча Европа Иттифоқи мамлакатларидаги миллий органлар учун мавжуд.
Бу озиқ-овқат хавфсизлиги мониторинги ва текширувларининг самарадорлигини ошириши керак.
Соғлиқни сақлаш ва ҳайвонлар саломатлиги бўйича Европа комиссари Оливер Верхеи тизимни озиқ-овқат хавфсизлиги инқирозларига муносабатимизни инқилоб қилиши мумкин бўлган йирик инновация деб атади.
Унинг сўзларига кўра, тизим мамлакатлар ўртасидаги мувофиқлаштиришни яхшилайди ва фермерлар ва истеъмолчиларни ҳимоя қилишни кучайтиради.
Европа Комиссиясининг маълумотларига кўра, TraceMap савдо нақшлари ва ишлаб чиқариш оқимларини деярли реал вақт режимида кузатиб бориш учун қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат тизимларидаги мавжуд маълумотлардан фойдаланади.
Сунъий интеллект хавфни баҳолашни яхшилайди ва бозор операторлари ва савдо каналлари ўртасидаги алоқаларни тезда аниқлайди. Шунингдек, у таъминот занжирини кузатишга ва хавфли маҳсулотларни тезда қайтариб олишга ёрдам беради.
TraceMap тизими ҳам синовдан ўтказилди. Унинг синов версияси Хитойдан жўнатилган ифлосланган ингредиентлар туфайли Европа бўйлаб чақалоқлар учун сут аралашмасини қайтариб олиш пайтида ишлатилган.
Европада озиқ-овқат хавфсизлиги ҳолати
Озиқ-овқат ва озуқа учун тезкор огоҳлантириш тизимига юборилган билдиришномалар сони 2024 йилда 12 фоизга ўсиб, 5250 тага етди.
Билдиришномаларнинг учдан бир қисми чегарада импортни рад этиш ҳолатлари билан боғлиқ эди. Асосий сабаблар Туркия, Миср ва Ҳиндистондан импорт қилинган мева ва сабзавотларда пестицид қолдиқларининг юқори миқдори эди.
Энг кўп билдиришнома юборган мамлакатлар Германия — 1907, Нидерландия — 1155 ва Италия — 965 та бўлди.
Бундан ташқари, 2024 йилда Европа мамлакатларида 6558 та озиқ-овқат орқали юқадиган касаллик қайд этилган. Бу ўтган йилга нисбатан 14,5% га кўп.
Европада энг кўп қайд этилган инфекциялар кампилобактериоз, сальмонеллёз, ичак таёқчалари инфекциялари ва листериоздир.
2024 йилда озиқ-овқат орқали юқадиган инфекциялар орасида касалхонага ётқизиш ва ўлимнинг энг юқори улуши листериозга сабаб бўлган. Листерия билан касалланган ҳар ўн кишидан еттитаси касалхонага ётқизилган ва ҳар ўн икки кишидан бири вафот этган.
