15:41, 22 Март 2023 | GMT +6
Европа Комиссияси: Red Bull Европа Иттифоқининг монополияга қарши қонунчилигини бузди
VENА. Кazinform – Еврокомиссия (ЕК) Австриянинг энергетик ичимликлар ишлаб чиқарувчи Red Bull компаниясини Европанинг монополияга қарши қонунчилигини бузганликда ва ноқонуний тил бириктирганликда гумон қилмоқда, корпорация офисида тинтув ўтказилди, дея хабар беради Кazinform ТАSSга таяниб.
Австрия матбуот агентлиги хабарига кўра, душанба куни компания офисида Европа субъектлари вакиллари Австрия рақобат федерал агентлиги ходимлари иштирокида тинтув ўтказган.
Сешанба куни Еврокомиссия Red Bull компаниясига нисбатан расмий текширув бошлади. Корпорациянинг ўзи тинтув фактини тасдиқлади ва қўшимча изоҳ беришдан бош тортди.
Red Bull турли спорт турлари бўйича мусобақаларнинг ҳомийси ва ташкилотчиси сифатида танилган. Унинг штаб-квартираси Австриянинг Фушль-на-Зе шаҳрида (Зальцбург Федерал штати) жойлашган.