Европа Иттифоқи Россиянинг 4 та банки ва йирик компаниялари активларини музлатиб қўйди
Европа Иттифоқи Россиянинг «ВТБ», «Новикомбанк», «Совкомбанк» ва «Откритие» банклари, шунингдек, 14 та ҳарбий-саноат, машинасозлик, кемасозлик ва транспорт компанияларининг барча активларини блоклади.
Европа Иттифоқи ҳукумати, агар Россия Украинадаги ҳарбий можарони давом эттирса, олтинчи санкциялар пакетини жорий этишга рози бўлди. У пакетда Россия нефт ва газини сотиб олишни қисқартириш ёки бутунлай рад этиш кўзда тутилиши мумкин.
Аввал хабар қилинганидек, Европа Иттифоқи Россияга қарши бешинчи санкциялар пакетини тасдиқлади.
Тақиқланган экспорт товарлари ҳажми 10 миллиард еврога баҳоланмоқда ва «хом ашё ва зарур материаллар» импортига чекловлар 5,5 миллиард евролик товарларга таъсир қилади.
Россия байроғи остида сузувчи кемалар Европа портларига киритилмайди, Россия Федерацияси ва Беларусь транспорт компаниялари энди Европа Иттифоқи ҳудудида ишлай олмайди.
Европа Иттифоқининг 27 давлати вакиллари, шунингдек, Россиядан кўмир етказиб беришга эмбарго қўйиш ва Россия кемалари учун Европа Иттифоқи портларини ёпишга келишиб олди.