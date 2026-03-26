Европа Иттифоқи мудофаа технологияларини ривожлантириш учун 115 миллион евро ажратади
ASTANA. Кazinform – Европа Иттифоқи инновацион мудофаа технологияларини ривожлантиришни жадаллаштириш учун 115 миллион евро ажратишни режалаштирмоқда. Чоршанба, 25 март куни Брюсселда Agile деб номланган янги молиялаштириш дастури Европа Иттифоқи мудофаа комиссари Андрюс Кубилюс томонидан тақдим этилди, деб хабар беради DW.com.
Унинг сўзларига кўра, уруш усуллари ҳозирда туб ўзгаришларни бошдан кечирмоқда. Шунинг учун қуролли кучлар рақибларидан "ақллироқ ва тезроқ" бўлиши учун янги технологиялар, тезкор етказиб бериш ва рақобатбардош нархларга муҳтож.
— Биз кечаги эмас, балки эртанги урушларда ғалаба қозонишга тайёр бўлишимиз керак, — деди Кубилюс.
Дастур сунъий интеллект, квант технологиялари ва учувчисиз учиш аппаратлари каби соҳаларга алоҳида эътибор қаратади. Европа Иттифоқи технологиялари комиссари Хенна Вирккуненнинг сўзларига кўра, Agile дастури Европадаги энг ижодий технология компанияларини мудофаа саноати билан бирлаштиришга қаратилган. Ушбу ташаббус мудофаа соҳасидаги инноватсияларни ишлаб чиқиш, синовдан ўтказиш ва бозорга жорий этишни тезлаштиришга қаратилган.
Синов босқичида ҳар бири 1 миллион евродан 5 миллион еврогача бюджетга эга бўлган 20-30 та лойиҳа молиялаштирилади. Асосий устуворлик Европа Иттифоқи мамлакатлари, Европа эркин савдо ассоциацияси ва Украинадан кичик ва ўрта бизнес ва стартапларга берилади.
Лойиҳани тасдиқлаш муддати камида 4 ойгача қисқартирилади. Қуролли кучларга янги технологияларни жорий этиш 1-3 йил ичида амалга оширилиши режалаштирилган.
Дастур Европа Иттифоқи бюджетидан молиялаштирилади. Европа Комиссиясининг ушбу таклифи Европа Иттифоқи Кенгаши ва Европа Парламенти томонидан тасдиқланиши керак. Дастурни ишга тушириш 2027 йил бошида режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, Европа Иттифоқи мамлакатлари урушда иштирок этган чет элликларнинг киришини чекламоқда.