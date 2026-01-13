Европа Иттифоқи мамлакатлари урушда иштирок этган чет элликларнинг киришини чекламоқда
ASTANА. Кazinform — Эстония ҳукумати учинчи давлат ҳудудидаги ҳарбий можароларда иштирок этган деб тан олинган 261 кишининг мамлакатга киришини тақиқлади. Бу шахслар Эстонияда яшаш учун рухсатномага эга эдилар, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.
Бу ҳақда Эстония ташқи ишлар вазири Маргус Цахкна Х ижтимоий тармоғида маълум қилди.
Ташқи ишлар вазирининг сўзларига кўра, бу ушбу турдаги биринчи қарорлар ва рўйхат келажакда кенгайиши мумкин.
Таллин расмийлари кўрилган чоралар миллий хавфсизликни тъминлаш, жамоат тартибини сақлашга қаратилганлигини ва Шенген ҳудуди мамлакатлари тамойилларига мос келишини таъкидладилар.
Эстония томони можароларда иштирок этган кўплаб одамлар ҳарбий тажрибага эга эканлигини, шунинг учун уларнинг мамлакатга кириши потенциал таҳдид деб ҳисобланишини таъкидлади. Шу муносабат билан расмийлар чегара назорати масаласига алоҳида эътибор беришда давом этадилар.
Маргус Цахкна Эстония ўз ҳаракатларини Европа Иттифоқидаги ҳамкорлари билан мувофиқлаштиришда давом этишини ва минтақада барқарорлик ва хавфсизлик устувор вазифа бўлишини таъкидлади.
