Европа Иттифоқи арзон товарлар импортига қўшимча божлар жорий қилади
ASTANA. Kazinform — Европа иттифоқи мамлакатлари 2026 йил июль ойидан бошлаб қиймати 150 еврогача бўлган ҳар бир посилкага 3 евро миқдорида йиғим жорий этиш бўйича келишувга келди. Бу ҳақда BILD хабар беради.
Нашрнинг ёзишича, бу қарор Брюсселда бўлиб ўтган Европа Иттифоқи молия вазирлари йиғилишида қабул қилинган.
Янги тўлов Shein, Temu, AliExpress, шунингдек, Amazon каби онлайн чакана сотувчиларга ҳам қўлланилади. Тўлов миллий божхона хизматлари томонидан ундирилади.
Ҳозиргача Европа Иттифоқига 150 еврогача бўлган посилкалар божхона тўловларисиз импорт қилинган. Бироқ, янги тўлов вақтинчалик чора ҳисобланади, чунки келажакда Европа Иттифоқига импорт қилинган барча товарлар, уларнинг қийматидан қатъи назар, божхона тўловларига тортилиши мумкин.
Хабарда сўнгги йилларда онлайн-савдонинг ривожланиши Европа иттифоқига келаётган арзон ва майда посилкалар сонининг кескин ошишига олиб келгани қайд этилади. Европа комиссияси маълумотларига кўра, 2024 йилда Европа иттифоқига кунига тахминан 12 миллион посилка етказиб берилган.
Қоидалар кучайтирилишини Германия атроф-муҳит вазири Карстен Шнайдер қўллаб-қувватлади. Унинг сўзларига кўра, бу қарор экологик сабабларга ҳам боғлиқ. Масалан, Германия ҳар куни Хитойдан 400 мингдан ортиқ посилкалар олади. Европадаги кўплаб платформалардан фарқли ўлароқ, Temu, Shein ва AliExpress қадоқлаш чиқиндиларини қайта ишлаш учун ҳақ олмайди.