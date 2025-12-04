Европа Иттифоқи Қозоғистон билан ҳар томонлама ҳамкорликни янада чуқурлаштиришга тайёр - Антониу Кошта
ASTANА. Кazinform - Мамлакатга расмий ташриф билан келган Европа Кенгаши Президенти Антониу Кошта Давлат раҳбари билан музокаралар чоғида кўрсатилган меҳмондўстлик учун Қасим-Жомарт Тоқаевга миннатдорчилик билдирди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Ҳурматли меҳмон, шунингдек, Қозоғистон ва Европа ўртасидаги интеграциянинг жадал ривожланаётганини таъкидлади ва Европа Иттифоқининг мамлакат билан ҳар томонлама ҳамкорликни янада чуқурлаштиришга тайёрлигини тасдиқлади.
– Сўнгги 10 йил ичида Европа Иттифоқи Қозоғистоннинг энг йирик савдо шериги ва хорижий инвесторига айланди. Ўз навбатида, Қозоғистон Европага нефть ва уран етказиб берувчи энг йирик учта давлатдан бири сифатида иқтисодий хавфсизлигимизни таъминлашда муҳим рол ўйнайди. Бугун биз муносабатларимизни мустаҳкамлаш ва иқтисодий алоқаларни ривожлантиришнинг янги босқичига қадам қўймоқдамиз, — деди Европа Кенгаши Президенти.
Ҳурматли меҳмоннинг сўзларига кўра, Европа Иттифоқи ва Қозоғистон БМТ Низомида мустаҳкамланган кўп томонламалик ва халқаро тартиб қадриятларига асосланган тинчликсевар позицияни қўллаб-қувватлайди.
Европа Кенгаши Президенти дунёда хавфсизлик, барқарорлик ва фаровонликни таъминлашга қаратилган саъй-ҳаракатлар айнан шу тамойилда акс этганини таъкидлади.
Антониу Кошта Марказий Осиё мамлакатлари билан ҳамкорлик замонавий кўп томонлама дунёда муносабатларни ривожлантиришда муҳим омилга айланганини таъкидлади. Шу билан бирга, у Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Кавказ минтақасида тинчликни мустаҳкамлашга қўшган ҳиссасини юқори баҳолади.
Унинг фикрича, минтақада хавфсизликни таъминлаш Кавказ ва Қора денгиз орқали Европага олиб борадиган Транскаспий транспорт йўлагини ривожлантириш учун янги имконият яратади.
Учрашувда транспорт ва логистика, рақамлаштириш, энергетика, муҳим минераллар ва қишлоқ хўжалиги каби истиқболли соҳаларга урғу берилган ҳолда, икки томонлама муносабатларнинг кенг кўламли масалалари кўриб чиқилди.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Европа Кенгаши Президенти Антониу Кошта билан музокаралар ўтказгани ҳақида хабар берган эдик.