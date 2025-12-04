Давлат раҳбари Европа Кенгаши Президенти Антониу Кошта билан музокаралар ўтказди
ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Ақордада Қозоғистонга илк расмий ташрифини амалга ошираётган Антониу Кошта билан учрашув ўтказди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Қозоғистон Президенти Кенгайтирилган шериклик ва ҳамкорлик тўғрисидаги битим имзоланганининг 10 йиллигига тўғри келган ушбу ташриф рамзий аҳамиятга эга эканлигини таъкидлади. Мамлакат минтақада Европа Иттифоқи билан бундай тарихий битимни имзолаган биринчи давлатдир.
— Биз Сизнинг ташрифингизга алоҳида аҳамият берамиз. Бу иккала томоннинг ҳам Қозоғистон ва Европа Иттифоқи ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорликни янада кенгайтиришга тайёрлигини кўрсатади. Биз ўзаро ҳурмат ва тушунишга асосланган кучли ва мазмунли шерикликни қўллаб-қувватлаймиз. Сиёсий мулоқотимиз умумий манфаатларимизга жавоб берадиган кўплаб соҳаларда жадал ривожланмоқда. Шу муносабат билан, мен бир неча кун олдин Брюсселда бўлиб ўтган «ЕИ-Қозоғистон» ҳамкорлик кенгаши йиғилиши натижаларини юқори баҳолайман, — деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Европа Кенгаши Президенти Антониу Кошта Давлат раҳбари билан музокаралар ўтказиш учун Ақордага ташриф буюргани ҳақида хабар берган эдик.