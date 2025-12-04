OZ
    Европа Кенгаши Президенти Антониу Кошта Ақордага ташриф буюрди

    ASTANА. Кazinform - Европа Кенгаши Президенти Антониу Кошта Давлат раҳбари билан музокаралар ўтказиш учун Ақордага ташриф буюрди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Тоқаев ва Кошта
    Фото: Ақорда

    Ҳурматли меҳмонни Қасим-Жомарт Тоқаев кутиб олди.

    Эслатиб ўтамиз, Европа Кенгаши Президенти Антониу Коштанинг Астанага расмий ташриф билан келиши ҳақида хабар берган эдик.

    Қасим-Жомарт Тоқаев ва Антониу Коста музокаралар олиб боради ва икки томонлама ҳамкорликни ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилади.

