19:00, 03 Декабрь 2025 | GMT +5
Европа Кенгаши президенти Антониу Кошта эртага Астанага расмий ташриф билан келади
ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев ва Антониу Кошта музокаралар олиб боради ва икки томонлама ҳамкорликни ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
- Бу йил Қозоғистон Республикаси ва Европа Иттифоқи ўртасида Кенгайтирилган шериклик ва ҳамкорлик тўғрисидаги битим имзоланганига 10 йил бўлади, - дейилади хабарда.
