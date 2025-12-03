Президент пенсия тизими ва миграция сиёсатини такомиллаштириш бўйича топшириқ берди
ASTANА. Каzinform — Давлат раҳбари ҚР Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазири Светлана Жақиповани қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президентга меҳнат ва ижтимоий ҳимоя соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишларини амалга ошириш жараёни ҳақида ахборот берилди.
Светлана Жақипова аҳолини иш билан таъминлаш чоралари ҳақида гапирди.
Бугунги кунга қадар 2029 йилгача фуқароларни иш билан таъминлаш режасининг 83 фоизи бажарилди. Сўнгги беш йил ичида 2,7 миллион киши ишга жалб қилинди. Сифатли иш ўринларини яратиш учун ҳудудий йўл харитаси ва йиллик KPI амалга оширилмоқда.
Унинг хабар беришича, жорий йилнинг дастлабки 10 ойида манзилли ижтимоий ёрдам олувчилар сони 30 фоизга камайди.
Натижада ресурсларни чиндан ҳам муҳтожларга қайта тақсимлаш мумкин бўлди. Ҳозирда 285,1 минг киши ушбу турдаги ёрдамни олди. Бунинг учун 27,1 миллиард тенге сарфланади.
Ишлаб чиқаришдаги жароҳатлар 6,5 фоизга, ўлим билан якунланган бахтсиз ҳодисалар эса 4,5 фоизга камайгани ҳақида ахборот берилди.
Тақдим этилган маълумотларга кўра, 522 мингдан ортиқ кишига Ижтимоий хизматлар портали орқали хизматлар кўрсатилди, 27 минг фуқаро инвактакси хизматидан ёрдам сўради.
Хабар қилинишича, бу йил базавий пенсия миқдори яшаш минимумининг 70 фоизигача оширилди.
Индексация ҳар йили инфляция даражасига мувофиқ амалга оширилади.
Иш берувчи томонидан тўланадиган мажбурий пенсия бадаллари ставкаси аста-секин ошиб боради ва 2028 йилга бориб 5 фоизга етади. Иш билан банд аҳолининг 65 фоизи жамғарма пенсия жамғармасига бадал тўловчилардир.
Давлат раҳбари Қозоғистон халқига йўллаган Мурожаатномасида белгиланган кўрсатмаларни амалга ошириш жараёни ҳақида маълумот берди.
Вазирлик давлат хизматларини кўрсатиш учун Ягона рақамли платформа яратиш устида фаол иш олиб бормоқда. Бу муҳтож фуқароларга аниқ ёрдам кўрсатишга ва қўллаб-қувватлаш чоралари самарадорлигини оширишга ёрдам беради.
Давлат раҳбари бандлик сифатини ошириш, ижтимоий қўллаб-қувватлаш механизмларини янада рақамлаштириш, меҳнат муносабатларидаги хавфларнинг олдини олиш чораларини кучайтириш, пенсия тизими ва миграция сиёсатини такомиллаштиришга қаратилган бир қатор кўрсатмалар берди.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари ҳарбий ва ҳуқуқий интизом бўйича кенгаш ўтказди.